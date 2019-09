De Telegraaf: Feyenoord komt snel in actie én ziet duo in de winter vertrekken

Feyenoord zal binnenkort om de tafel zitten met Renato Tapia om een langer verblijf van de middenvelder te bespreken, zo meldt De Telegraaf.

De 24-jarige verdedigende middenvelder mocht afgelopen transferperiode nog vertrekken uit De Kuip, maar tot een verhuizing kwam het niet. Sjaak Troost zal naar verluidt snel het gesprek met Tapia hervatten.

De technisch directeur van liet begin dit seizoen weten dat Tapia mocht vertrekken, aangezien de international van Peru beschikt over een aflopend contract. 'Troost wil niet dat spelers voor wie Feyenoord een transfersom heeft moeten betalen, gratis de deur uitlopen. Dat betekende óf een verkoop in de voorbije transferperiode óf een nieuw contract in De Kuip', aldus de krant.

Lees beneden verder

Feyenoord neemt dus in de winterstop afscheid van Tapia óf de club gaat de middenvelder langer binden. Tapia heeft zichzelf door zijn optredens in een sterkere positie gemanoeuvreerd onder Jaap Stam. Yassin Ayoub en Jan-Arie van der Heijden hoeven niet te rekenen op veel speelminuten onder de trainer, die kiest voor in zijn ogen betere opties op het middenveld en in de verdediging.

Volgens De Telegraaf heeft Ayoub de kans gehad om naar een andere club in de te verkassen. De middenvelder weigerde echter, waardoor hij nog minimaal tot de winter actief is in De Kuip.

Van der Heijden kon een maand geleden naar Turkije en Engeland, maar Feyenoord liet hem destijds niet gaan vanwege het gebrek aan fitte verdedigers. 'Uiteindelijk zal zowel Ayoub als Van der Heijden in de volgende transferwindow wel naar een andere club gaan', zo klinkt het.