De Telegraaf: Feyenoord haalt Arnesen als technisch directeur

Frank Arnesen wordt volgens De Telegraaf zo goed als zeker de nieuwe technisch directeur van Feyenoord.

Naar alle waarschijnlijkheid neemt hij in de winterstop de taken van interim-directeur Sjaak Troost over. Arnesen zit zonder club nadat hij eerder deze maand ontslagen werd bij RSC . Daarnaast overweegt de club uit Rotterdam om Mark Koevermans voor een langere periode aan te stellen als algemeen directeur. De voormalig commercieel directeur werd eerder op interim-basis aangesteld als algemeen directeur.

Na het vertrek van Martin van Geel slaagde er niet in om een opvolger te vinden, waarna Troost de taken op zich nam. Destijds was de 63-jarige Arnesen nog werkzaam bij Anderlecht. Zijn dienstverband in België hield slechts een paar maanden stand. Na een dramatische seizoensstart onder speler/trainer Vincent Kompany, die zonder medeweten van Arnesen werd aangetrokken en voor de komst van diverse spelers had gezorgd, greep de clubleiding in.

Met Arnesen haalt Feyenoord een technisch directeur in huis die over een groot netwerk beschikt. Hij heeft 27 jaar ervaring en werkte voor clubs als , , , Hamburger SV, Metalist Charkov, PAOK Saloniki en Anderlecht. Met name met Chelsea-eigenaar Roman Abramovich heeft Arnesen nog een goede band.

Sebastian, de zoon van Arnesen, is al jarenlang scout in dienst van . In Rotterdam zal Arnesen met een beperkt budget moeten werken. Pas als het nieuwe stadion klaar is, zal Feyenoord over een groter budget beschikken.

Voor de functie van algemeen directeur was Robert Eenhoorn topkandidaat in De Kuip. Hij is in dezelfde functie werkzaam bij , maar wil daar nog niet weg. Na de stadionramp heeft Eenhoorn nog veel werk te verrichten in Alkmaar en daarom zou hij ook komende zomer nog niet weg willen.