De Telegraaf: FC Twente moet door Eredivisie-clubs in actie komen

FC Twente moet in actie komen om Godfried Roemeratoe binnenboord te houden, zo weet De Telegraaf te melden.

De twintigjarige middenvelder is in Enschede in het bezit van een aflopende verbintenis en wordt gevolgd door verschillende -clubs. Roemeratoe heeft reeds een aanbieding ontvangen om zijn contract te verlengen.

Roemeratoe beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij en speelde deze jaargang tot dusver zestien officiële wedstrijden. De jonge middenvelder werd door de Tukkers in 2014 overgenomen van JVOZ en doorliep de jeugdopleiding, waarna hij vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen Nijmegen (2-0 zege) zijn debuut in de hoofdmacht maakte.

Lees beneden verder

Vorig seizoen kwam Roemeratoe niet verder dan drie optredens, maar dit jaar is hij vanaf de eerste wedstrijd een vaste waarde.

Het is niet onopgemerkt gebleven bij verschillende Eredivisie-clubs, die hem op de voet zouden volgen. Daardoor moet FC Twente met Roemeratoe om de tafel, omdat hij in het bezit is van een aflopend contract.

De middenvelder, die interlands speelde voor Oranje Onder-17 en Onder-20, zou reeds een aanbieding van de Tukkers in beraad hebben. Indien beide partijen er niet uitkomen, zou Roemeratoe vanaf januari met andere clubs kunnen onderhandelen over een transfervrije overstap.