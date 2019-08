De Telegraaf en ED bevestigen vurige transferwens van PSV

Kostas Mitroglou staat inderdaad op de radar van PSV, zo meldt De Telegraaf woensdag in navolging van diverse Turkse en Franse media.

De Eindhovenaren onderzoeken volgens de krant momenteel de mogelijkheid om Mitroglou voor een jaar te huren van zijn Franse werkgever . Nu is de Griekse spits nog op huurbasis actief voor . Het Eindhovens Dagblad is stelliger en geeft aan dat op het punt staat Mitroglou te huren.

De Turkse topclub bereikte afgelopen winter een akkoord over een huur van anderhalf jaar, maar de aanvaller komt momenteel weinig aan de bak in Turkije. Mitroglou speelde het afgelopen halfjaar zeven wedstrijden en kwam tot een treffer. De Turken staan zodoende 'niet onwelwillend' tegenover een vervroegd afscheid, aldus de krant.

Het dagblad stelt dat de 31-jarige spits 'een belangrijke kandidaat' is om de aanval van PSV op volle oorlogssterkte te brengen. 'Mitroglou past precies in het profiel dat PSV heeft klaarliggen voor het toevoegen van een extra spits, die de Eindhovenaren in één klap verder zou kunnen helpen. Hij is de grote (1 meter 88) en sterke nummer negen waarmee de Eindhovenaren (in fases van) wedstrijden weer zouden kunnen variëren in het aanvalsspel en zou ervaring toevoegen aan de piepjonge aanval', zo klinkt het.

Mitroglou maakte naam als topschutter bij Olympiacos en werd in 2014 voor vijftien miljoen euro overgenomen door . Daarna kwam de veteraan uit voor wederom Olympiacos, , Marseille en Galatasaray.

Diverse Turkse en Franse media stelden dat een overgang naar PSV al zo goed als rond was, maar De Telegraaf meldt nog niets over een akkoord. Volgens het Eindhovens Dagblad is een deal 'nog niet helemaal rond, omdat Mitroglou donderdag nog door PSV gekeurd zal moeten worden bijvoorbeeld'.