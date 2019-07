De Telegraaf: 'Droom' van Clasie in vervulling met terugkeer in Eredivisie

Jordy Clasie vervolgt zijn loopbaan bij AZ, zo weet De Telegraaf te melden.

De 28-jarige middenvelder ondergaat op dit moment de medische keuring bij de Alkmaarders. Als dit geen problemen oplevert, zet hij spoedig zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de nummer vier van het afgelopen -seizoen.

Eerder werd al gemeld dat en Clasie een mondeling akkoord hadden bereikt over een dienstverband. Een overeenkomst met vormde echter lange tijd een probleem voor de Alkmaarders. Clasie had bij the Saints nog een contract tot medio 2020 en de Engelse club was in eerste instantie niet van plan om hem zomaar te laten gaan. Uiteindelijk heeft Southampton toch ingestemd met het ontbinden van zijn doorlopende verbintenis.



Volgens De Telegraaf krijgt Clasie nu een 'flinke som' mee van Southampton, terwijl met een definitieve terugkeer in Nederland 'een droom in vervulling gaat'. De middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor en wilde dolgraag definitief terugkeren in de Eredivisie. De Rotterdammers voelden er klaarblijkelijk niks voor om Clasie definitief over te nemen van Southampton, waardoor AZ in beeld kwam.



De Alkmaarders hebben een aantal Turkse clubs afgetroefd in de strijd om Clasie. Zodoende komt er na vier jaar een einde aan het dienstverband van Clasie bij Southampton. The Saints telden in 2015 vijftien miljoen euro neer om de middenvelder over te nemen van Feyenoord, maar zijn dienstverband in Engeland werd nooit een onverdeeld succes. Clasie speelde uiteindelijk 49 officiële wedstrijden voor Southampton en werd tweemaal verhuurd: aan en aan Feyenoord.