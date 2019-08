De Telegraaf: "Bij Schöne knapte iets na zijn reserverol tegen PSV"

Bij Lasse Schöne is iets 'geknapt' toen hij zaterdag werd gepasseerd voor de wedstrijd tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal.

Dat schrijft journalist Mike Verweij van De Telegraaf in een reactie op Schönes aanstaande transfer naar Genoa. De middenvelder maakte pas een halfuur voor tijd zijn opwachting als invaller. Het was schijnbaar een klap voor Schöne, die vorig seizoen een vaste plek op het middenveld van had.



Samen met Frenkie de Jong en Donny van de Beek gaf Schöne voor de zomerstop vorm aan het middenveld. De Deen is gedurende zijn dienstverband in Amsterdam echter nooit onomstreden geweest en blijkt dat nog altijd niet te zijn. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die met 2-0 werd gewonnen, koos Erik ten Hag voor een middenveld met Razvan Marin, Donny van de Beek en Daley Blind. Laatstgenoemde stond op de plek van Schöne.



Schöne kwam binnen de lijnen als vervanger van Lisandro Martínez en deed iets meer dan dertig minuten mee. Of de wedstrijd de doorslag gaf wat betreft zijn vertrekwens, is niet helemaal duidelijk. Volgens Verweij had de routinier ook naar Qatar kunnen gaan om 'een veelvoud' te verdienen van het 'topsalaris' dat hij gaat opstrijken bij Genoa. Hij wilde echter niet met zijn kinderen naar 'de zandbak', zo klinkt het. Italië is het land van de mode en na zijn actieve carrière zou Schöne graag werkzaam zijn in die branche.