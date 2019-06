De Telegraaf: Barcelona slaat voor derde keer toe in Nederland

Barcelona lijkt opnieuw toe te gaan slaan in Nederland. De Telegraaf meldt dat Mike van Beijnen de overstap maakt naar Catalonië.

De speler van Jong zou donderdagmorgen 'in het grootste geheim' een tweejarig contract hebben getekend met de Spaanse grootmacht, met een optie voor nog een seizoen. De twintigjarige verdediger is na Frenkie de Jong en Ludovits Reis de derde Nederlander die deze zomer de overstap naar maakt.



Van Beijnen was bij NAC in het bezit van een aflopend contract, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken naar Barcelona. De belofte 'kan op alle posities aan de rechterkant uit de voeten', zo stelt De Telegraaf. Hij debuteerde verrassend genoeg nog niet in het betaald voetbal, maar desalniettemin ziet Barcelona wel toekomst in hem.



Van Beijnen, voormalig jeugdspeler van , zal instromen bij Barcelona B, het tweede elftal van de Spaanse grootmacht. Hij zal zodoende hetzelfde traject gaan bewandelen als Reis, die al eerder de overstap maakte van .