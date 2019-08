De Telegraaf: AZ ontvangt transfersom van maximaal achttien miljoen euro

AZ houdt een fors bedrag over aan de naderende transfer van Guus Til naar Spartak Moskou, zo verzekert De Telegraaf.

Volgens de zaterdageditie van het dagblad heeft de Alkmaarse club een akkoord met de Russische club bereikt en kan men maximaal achttien miljoen euro tegemoetzien, afhankelijk van sportieve doelstellingen van club en/of speler.

Til vliegt naar zaterdag naar Rusland voor een medische keuring en ontbreekt daarom in de selectie van voor de competitiestart zondagavond thuis tegen .

Donderdagavond werd hij in de tweede voorronde van de tegen BK Häcken na 72 minuten spelen gewisseld. Gelet op de innige knuffels die hij kreeg van zijn ploeggenoten, leek het te gaan om een afscheidswissel.

"Daar leek het wel een beetje op hè", zei Til na afloop van de 0-3 overwinning in gesprek met Veronica . "Er is nog niets definitief. Daar moet je echt voor bij Max (technisch directeur Huiberts, red.) zijn." Til ging toen al uit van een vertrek. "Ik ga ze allemaal missen. Ik ben hier opgegroeid. Ik denk dat het wel een kwestie van tijd is tot er een definitieve klap op gegeven wordt ja."

"Zo'n overgang als die van Til is vooral voor hemzelf heel erg mooi, daar heeft hij keihard voor gewerkt de afgelopen jaren", vertelde trainer Arne Slot vrijdag via de officiële kanalen van AZ. "En het is ook een compliment aan het team, dat de afgelopen twee jaar dusdanig goed heeft gespeeld dat Guus daarin een van de uitblinkers is geweest die nu een transfer maakt."