De Telegraaf: Ajax zwaait Mateo Cassierra definitief uit

Ajax verkoopt Mateo Cassierra aan Belenenses, zo verzekert De Telegraaf zondag.

De spits werd afgelopen seizoen eerst verhuurd aan , en de tweede seizoenshelft aan Racing Club, de kampioen van Argentinië.

nam de aanvaller in de zomer van 2016 voor ongeveer 5,5 miljoen euro over van het Colombiaanse Deportivo Cali, maar hij wist de verwachtingen niet waar te maken in de Johan Cruijff ArenA. In 34 wedstrijden voor Ajax wist Cassierra 5 keer het net te vinden. Aan het begin van vorig seizoen werd Cassierra op huurbasis gestald bij FC Groningen, maar ook die samenwerking liep niet uit op een succes.

FC Groningen besloot Cassierra terug naar Amsterdam te sturen, aangezien de speler ook bij de Trots van het Noorden geen potten kon breken.

Hij werd vervolgens in principe voor anderhalf jaar uitgeleend aan Racing Club, met een optie tot koop van 3,5 miljoen euro, maar hij speelde slechts twee duels voor de Argentijnse club.

Het is onduidelijk hoeveel Belenenses voor Cassierra betaalt. Volgens het dagblad heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars bij de Portugese laagvlieger veertig procent bedongen bij een eventuele doorverkoop. Het contract van de 22-jarige aanvaller met Ajax liep medio 2021 ten einde.