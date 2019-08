De Telegraaf: Ajax sluit akkoord over transfer van ruim 20 miljoen euro

OGC Nice en Ajax hebben een mondeling akkoord bereikt over een transfersom van ruim twintig miljoen euro voor Kasper Dolberg, zo meldt De Telegraaf.

Daarmee is de club uit de de 'voornaamste kandidaat' om de spits over te nemen. Het TSG van trainer Alfred Schreuder wil alleen een verhuurperiode, zo klinkt het. Dolberg en Nice zouden 'op hoofdlijnen' al akkoord zijn over een meerjarig contract.

Voetbal International stelt dat de transfersom via bonussen kan oplopen tot 25 miljoen euro, maar De Telegraaf houdt het op 'ruim 20 miljoen'. De krant spreekt van een 'meevaller' voor directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Twee jaar geleden kon naar verluidt nog vijftig miljoen euro ontvangen voor Dolberg van , maar de club wilde toen niet meewerken aan een vertrek. Het was een 'dure misrekening', maar het feit dat de Deen nu meer dan twintig miljoen euro oplevert, wordt bestempeld als een positieve ontwikkeling voor Overmars en Ajax.



Zelf zou Dolberg geen vertrouwen meer voelen bij Ajax. Zijn voorkeur gaat dan ook uit naar een transfer. De 21-jarige aanvaller heeft een contract tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Het werd de afgelopen dagen echter al duidelijk dat zijn toekomst elders zou liggen.

Lees beneden verder

Dolberg ontbrak dinsdagavond tegen PAOK Saloniki (3-2) en zaterdag tegen (1-4) al in de wedstrijdselectie van Ajax. Trainer Erik ten Hag liet vrijdag ook al doorschemeren dat Dolberg niet op veel speeltijd hoefde te rekenen.

"Ik heb hem het vertrouwen gegeven in de voorbereiding, maar we hebben voor die positie veel concurrentie. Hij heeft het een paar keer goed gedaan en een paar keer wat minder. Hij heeft de potentie om bij ons een heel belangrijke rol te gaan spelen", zei de trainer evenwel.

Hij vertelde een dag later in gesprek met FOX Sports dat hij 'advies' heeft gegeven over de vraag of Dolberg verkocht dan wel verhuurd moest worden, maar wilde niet zeggen wat hij vond.