De Telegraaf: Ajax moet rekening houden met vertrek Ten Hag

De kans is groot dat Erik ten Hag bezig is aan zijn laatste seizoen bij Ajax, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond.

De oefenmeester is nadrukkelijk in beeld bij , dat zijn shortlist inmiddels teruggebracht zou hebben tot slechts twee namen. Naast Ten Hag is Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel volgens de krant de enige andere serieuze kandidaat om na dit seizoen het stokje over te nemen in de Allianz Arena.

Voor zowel Ten Hag als Tuchel geldt dat zij het seizoen willen afmaken bij hun huidige werkgever. Doordat Tuchel in mei nog zijn contract bij verlengde en een enorm salaris opstrijkt in Parijs, zal hij een veel duurdere optie zijn voor Der Rekordmeister dan zijn tegenstrever, wat 'niet nadelig is' voor de kansen van de Nederlandse trainer. Als geen van deze twee coaches aankomende zomer haalbaar blijkt, zal Bayern pas weer op zoek gaan naar andere kandidaten, zo wordt verder gemeld.

Lees beneden verder

Bayern lijkt dus op zoek naar een tussenpaus om het huidige seizoen af te maken na het ontslag van Niko Kovac. Diens assistent Hansi Flick werd vorige week voor de korte termijn aangesteld als interim-coach en onder meer Arsène Wenger wordt genoemd als mogelijke nieuwe trainer van de Duitse grootmacht. De Fransman heeft vrijdagavond al aangegeven volgende week in gesprek te zullen gaan met directeur Karl-Heinz Rummenigge.

Voor Ten Hag zou een terugkeer naar München een droom zijn die uitkomt. De 49-jarige coach was in het verleden al werkzaam als trainer van het tweede elftal van de Duitsers en krijgt nu dus mogelijk de hoofdmacht onder zijn hoede.

"Bayern is een fantastische club, waar ik me comfortabel voelde. Ik heb ervan genoten om daar te werken en de club zit nog in mijn hart", liet hij eerder deze week nog optekenen tijdens een persconferentie.