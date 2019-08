De Telegraaf: Ajax kan Kasper Dolberg stallen in de Bundesliga

Kasper Dolberg maakt mogelijk de overstap naar de Bundesliga.

Volgens De Telegraaf onderneemt TSG een poging om de 21-jarige Deense spits tijdelijk over te nemen van . De Amsterdammers staan welwillend tegenover een verhuurperiode, daar men de hoop heeft dat hij elders zijn oude niveau uit het seizoen 2016/17 weer haalt.

Bij Hoffenheim kan Dolberg gaan spelen onder Alfred Schreuder. De nieuwe trainer van de -club werkte het afgelopen anderhalf jaar bij Ajax als assistent-trainer. Hij is deze zomer aangesteld als hoofdtrainer van de nummer negen van het vorige seizoen in Duitsland.

Volgens de krant meldden diverse clubs zich bij directeur spelerszaken Marc Overmars om Dolberg definitief over te nemen, maar geen bod kwam in de buurt bij de vraagprijs van Ajax.

Dolberg worstelt al lange tijd met zijn vorm. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kreeg hij het vertrouwen van trainer Erik ten Hag. Hij begon het seizoen als eerste spits, maar door tegenvallende prestaties raakte hij zijn basisplaats kwijt. Hij is inmiddels derde spits achter Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar. Afgelopen dinsdag zat hij tegen PAOK Saloniki (3-2 winst) niet meer bij de wedstrijdselectie van Ten Hag en daarmee werden geruchten over een vertrek gevoed. Diezelfde avond meldde Ekstra Bladet dat Dolberg door Overmars wordt 'aangeboden bij clubs in heel Europa'.

Hoffenheim is niet de enige clubs met belangstelling voor Dolberg. Woensdag schreef Nice-Matin dat Dolberg op het lijstje staat bij OGC Nice, waar hij de belangrijkste kandidaat is om de nieuwe centrumspits te worden. Het contract van Dolberg bij Ajax loopt door tot de zomer van 2022.