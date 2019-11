De Telegraaf: Ajax is bereid record te breken voor zeventienjarige

Ajax werd eerder deze maand door La Gazzetta dello Sport al in verband gebracht met de komst van Reinier.

De Telegraaf maakt vrijdagochtend eveneens melding van Amsterdamse interesse in het zeventienjarige talent. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou zelfs al een eerste bod op de jongeling neer hebben gelegd bij diens werkgever .

zou bereid zijn om 25 miljoen euro te betalen voor de jonge offensieve middenvelder, die ook op de andere aanvallende posities uit de voeten kan. Als het inderdaad voor dit bedrag van een transfer komt, zal de club zijn transferrecord verbreken. Daley Blind, voor maximaal 21 miljoen overgenomen van , is tot nu toe de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

Lees beneden verder

De concurrentie voor Ajax is echter fors, daar grootmachten als Paris Saint-Germain, , en eveneens geïnteresseerd zouden zijn. Flamengo, dat afgelopen week de Copa Libertadores op zijn naam schreef, zou bovendien een transfersom van veertig miljoen in gedachten hebben voor zijn talent, dat in dertien competitiewedstrijden goed was voor vier goals en twee assists.

Ajax lijkt met de interesse in Reinier alvast voor te sorteren op aankomende zomer, wanneer een aantal dragende spelers dreigt te vertrekken.

De Amsterdammers werken daarom in Brazilië samen met de Forza Sports Group en spelersmakelaar Giuliano Bertolucci. Hij was eerder al nauw betrokken bij de komst van David Neres en speelde ook een rol in de onderhandelingen rondom Richarlison. Laatstgenoemde koos echter uiteindelijk voor een overstap naar het Engelse .