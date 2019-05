De Telegraaf: Ajax gaat voor komst van Steven Bergwijn

Ajax heeft zijn zinnen gezet op de komst van Steven Bergwijn, zo meldt De Telegraaf in de nacht van maandag op dinsdag.

De Amsterdammers hebben 'een balletje' opgegooid bij het management van de aanvaller van , die zelf 'niet afwijzend' tegenover een transfer naar de aankomend landskampioen staat. Bergwijn speelde tot 2011 al in de jeugd van .

Ajax wil het eerste gesprek met het kamp-Bergwijn snel een vervolg geven, meldt De Telegraaf op basis van bronnen bij de club. Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen bevestigt het contact met Ajax, maar er zijn meerdere kapers op de kust. PSV zal een flinke transfersom verlangen, zeker als Bergwijn naar een directe concurrent zou verkassen. Bergwijn was dit seizoen goed voor 32 competitieduels, waarin hij 14 doelpunten maakte en 12 assists leverde.



"Ik kan niet ontkennen dat Stevie tussen Marc Overmars en mij ter sprake is gekomen", erkent Van Kooperen in gesprek met de krant. Bergwijn heeft een contract tot medio 2022 bij PSV. Voordat hij in augustus 2018 bijtekende in het Philips Stadion, werd hij al genoemd bij Girondins als mogelijke opvolger van de naar vertrokken Malcom. De afgelopen weken werden en genoemd als potentiële nieuwe clubs.



Tegenover Voetbal International stelt Van Kooperen dat de interesse van Ajax 'serieus' is. "Zijn naam is ter sprake gekomen. Ajax wil de beste spelers uit Nederland hebben, dus het is logisch dat ze dan bij Steven uitkomen", aldus de belangenbehartiger van Bergwijn. Het blad meldt dat behalve Manchester United en Internazionale ook , en TSG de naam van de jongeling op het lijstje hebben staan.



In totaal noteerde Bergwijn 119 optredens, 25 doelpunten en 28 assists in de sinds zijn debuut in 2014. De 21-jarige buitenspeler, goed voor vijf interlands in Oranje, is zeker niet de enige PSV'er die met een vertrek in verband wordt gebracht. Aan Hirving Lozano wordt hevig getrokken, terwijl ook Denzel Dumfries en Angeliño op interesse kunnen rekenen. Jeroen Zoet en Luuk de Jong lijken open te staan voor een buitenlands avontuur en de kans is groot dat Daniel Schwaab zijn aflopende contract niet wil verlengen, mede vanwege familiaire omstandigheden.