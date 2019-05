De Telegraaf: Ajax doet zaken met FC Groningen en ontvangt transfersom

Azor Matusiwa vervolgt zijn loopbaan bij FC Groningen, weet De Telegraaf woensdagavond te melden.

De 21-jarige middenvelder van , die momenteel op huurbasis voor uitkomt en in de halve finale van de Play-Offs tegenover staat, kreeg onlangs te horen dat er voor hem geen toekomst is bij de kampioen uit Amsterdam.

Ajax en hebben een akkoord bereikt over het afkopen van het doorlopende contract, zo weet het dagblad verder te melden. Zijn huidige verbintenis met de Amsterdammers loopt tot medio 2020, waardoor een transfersom dient te worden betaald. De Trots van het Noorden hoopt dat Matusiwa begin volgende week definitief zijn handtekening onder een langlopend contract zet.



Matusiwa kwam in 2015 bij Ajax terecht en is er de afgelopen vier seizoenen niet in geslaagd om uit te groeien tot een vaste waarde op het middenveld. De middenvelder streek begin januari neer in Doetinchem en heeft zestien wedstrijden voor de Superboeren achter zijn naam staan. Het elftal van scheidend trainer Henk de Jong moet via de play-offs het verblijf in de zien te verlengen.