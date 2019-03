De Telegraaf: Ajax betaalt twaalf miljoen voor opvolger De Jong

Ajax heeft zijn eerste aankoop voor komend seizoen zo goed als binnen, zo meldt De Telegraaf maandagavond.

De Amsterdamse club heeft volgens bronnen rondom overeenstemming bereikt met de club over de transfersom van Razvan Marin, die in Amsterdam de opvolger moet worden van Frenkie de Jong. Naar verluidt betaalt circa twaalf miljoen voor Marin.

Voor Marin, die dinsdag met Roemenië tegen de Faeröer Eilanden speelt in het kader van de EK-kwalificatie, ligt in de Johan Cruijff ArenA een contract voor vijf seizoenen klaar. 'De Roemeens Voetballer van het Jaar wordt in België omschreven als een dynamische speler en een echte winnaar met een geweldig rechterbeen', zo schrijft de krant.

De Jong verkast na dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro naar , waardoor Ajax met een volle portemonnee op zoek ging naar een vervanger van de Oranje-international. Naar verluidt is de keuze van Ajax dus gevallen op Marin, die nog tot medio 2023 vastligt bij Standard Luik. In januari 2017 betaalde de Belgische club 2,4 miljoen euro aan Viitorul om de middenvelder in te lijven.

Marin maakt bij Standard Luik een goede indruk, waardoor de interesse van Ajax werd gewekt. De twaalfvoudig Roemeens international heeft tot op heden 94 wedstrijden gespeeld voor de Belgische club, met 13 doelpunten en 19 assists tot gevolg. In het shirt van Roemenie staat de teller voor Marin na twaalf interlands op een doelpunt.