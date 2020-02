De Telegraaf: Ajax bereikt persoonlijk akkoord en biedt vijfjarig contract

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Antony, zo meldt De Telegraaf.

Eerder had de club al een akkoord met São Paulo. De aanvaller zet, zodra de medische keuring heeft plaatsgevonden en het papierwerk in orde is gemaakt, zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

'Die medische check zal niet, zoals eerder aangekondigd, in Amsterdam worden gehouden', zo meldt de krant. ' en de speler zijn overeengekomen om hem een dezer dagen in Brazilië te testen.

Het bespaart hem de reis naar Nederland. De juristen van Ajax, São Paulo en de speler zelf zijn nu druk bezig om na alle gemaakte afspraken de contracten in orde te maken.'

Als alles volgens planning verloopt, dan is de kans groot dat Ajax Antony nog voor zijn twintigste verjaardag, op 24 februari, officieel kan presenteren aan pers en publiek.

Ajax maakt volgens De Telegraaf in eerste instantie een vaste transfersom van vijftien miljoen euro over. Dit bedrag kan door verschillende bonussen, die samenhangen met plaatsing voor de , oplopen met zes of zeven miljoen euro.

Daarnaast krijgt São Paulo ruim zes miljoen voor de twintig procent van de transferrechten voor David Neres die de Braziliaanse club nog in handen heeft.

Antony stond ook in de belangstelling van onder meer , waardoor bij Ajax de angst leefde dat de deal zou mislukken. Directeur voetbalzaken Marc Overmars greep nog niet zolang geleden ook al mis bij een Braziliaanse speler.

Richarlison leek medio 2017 op weg naar Ajax, maar koos uiteindelijk voor een contract bij . Antony wordt bij de regerend landskampioen gezien als opvolger van Hakim Ziyech, die na dit seizoen naar vertrekt