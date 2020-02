De Telegraaf: Ajax bereikt akkoord over vertrek Hakim Ziyech

Chelsea werd in de afgelopen dagen nadrukkelijk genoemd als gegadigde voor Hakim Ziyech en zijn toekomst lijkt daadwerkelijk in Londen te liggen.

De Telegraaf bericht woensdagmiddag namelijk dat de twee clubs in de afgelopen 24 uur tot een mondeling akkoord zijn gekomen over een vertrek van Ziyech. Met de deal zou een bedrag van om en nabij de 45 miljoen euro gemoeid zijn.

Het Engelse The Telegraph wist dinsdagavond al te melden dat afgelopen maand een vergeefse poging heeft ondernomen om Ziyech per direct in te lijven.

De Telegraaf onderschrijft deze berichtgeving een dag later en geeft aan dat manager Frank Lampard zijn club vanwege het niet doorgaan van die deal daarom opdracht heeft gegeven de deal meteen rond te maken voor aankomende zomer.

Ook Voetbal International en het Algemeen Dagblad maken inmiddels melding van een akkoord tussen en Chelsea, terwijl de Engelse transferspecialist David Ornstein de geluiden eveneens bevestigt.

Het is overigens nog niet honderd procent zeker dat Ziyech aankomend seizoen op Stamford Bridge speelt, zo voegt de ochtendkrant toe. Zo lang de Marokkaans international nog geen contract heeft getekend in Londen, kunnen er op het laatste moment nog kapers voor de kust verschijnen.

Op dit moment wordt er echter enkel onderhandeld met Chelsea en Ajax zelf heeft ook geen akkoord met een andere club willen sluiten. Met zijn vertrek aankomende zomer komt er voor Ziyech een einde aan een dienstverband van vier jaar in Amsterdam.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler werd in de zomer van 2016 voor elf miljoen euro overgenomen van en hij speelde vooralsnog 159 wedstrijden namens Ajax, waarin hij goed was voor 48 doelpunten.

Ziyech werd de afgelopen jaren vaker in verband gebracht met een vertrek, maar koos er toen telkens voor om in de Johan Cruijff ArenA te blijven. In augustus zette hij nog zijn handtekening onder een nieuw, tot medio 2022 doorlopend contract.

Ziyech werd met de huidige koploper van de eenmaal kampioen van Nederland, terwijl ook de TOTO en de Johan Cruijff Schaal werden gewonnen.

In Europees verband reikte Ziyech met Ajax in het seizoen 2016/17 tot de finale van de en vorig seizoen volgde met het bereiken van de halve finale van de een nieuw aansprekende prestatie.

De spelmaker hoopt dit seizoen opnieuw de binnenlandse dubbel te kunnen winnen, terwijl Ajax ook nog actief is in de Europa League. is later deze maand de eerste tegenstander in het tweede Europese clubtoernooi.