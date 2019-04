De Telegraaf: 'Ajax beraadt zich opnieuw na opening Real Madrid'

Ajax hoeft niet de absolute hoofdprijs te betalen voor Martin Ödegaard, zo schrijft De Telegraaf woensdag.

Volgens het dagblad heeft de Amsterdamse club 'een opening' geboden en gaat de directie van zich opnieuw beraden over de eventuele zomerse komst van de twintigjarige Noor.

Ödegaard, die eerder aan sc werd uitgeleend en dit seizoen op huurbasis voor uitkomt, wordt al enkele maanden met Ajax in verband gebracht, als oplossing voor een eventueel vertrek van Hakim Ziyech. Volgens het dagblad zou Real Madrid nu met minder dan de absolute hoofdprijs van twintig miljoen euro genoegen nemen. Of directeur spelerszaken Marc Overmars daar oren naar heeft, zal de komende weken blijken.



"Dat vind ik te veel geld. Ik vind niet dat ik al zoveel geld moet kosten", zei Ödegaard vijf weken geleden. "Maar mijn zaakwaarnemer praat met de mensen in Madrid en ik hoor later wel wat daaruit voortkomt." Dergelijke uitspraken deed het Scandinavische talent ook voorafgaand en na afloop van de onderlinge ontmoeting, dinsdag in Amsterdam.



Volgens de statistieken van Opta brak Ödegaard, die tegen Ajax (4-2 nederlaag) betrokken was bij vijf van de negen doelpogingen van Vitesse, een persoonlijk record in de Johan Cruijff ArenA. De spelmaker verstuurde 96 procent van zijn passes op de helft van de tegenstander succesvol; een persoonlijk record in een -duel.