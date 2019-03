"De telefoon staat niet roodgloeiend, ook niet bij mijn zaakwaarnemer"

Giovanni van Bronckhorst sluit niet uit dat hij een jaar zonder voetbal tegemoet gaat.

De oefenmeester vertrekt aan het einde van het seizoen bij Feyenoord, zo maakte hij op 24 januari bekend. Hij weet naar eigen zeggen niet waar zijn toekomst ligt. "Vier jaar Feyenoord met alle successen en ook teleurstelling gaan niet in je koude kleren zitten", verklaart Van Bronckhorst in gesprek metDe Telegraaf. "Voor mij misschien nog wel meer dan voor anderen omdat dit mijn club is. Ik liep als kleine jongen al rond bij Feyenoord."



"Nee, de telefoon staat niet roodgloeiend, ook niet bij mijn zaakwaarnemer. Er speelt helemaal niets, ook niet in oriënterende fase", benadrukt Van Bronckhorst. "Ik laat alles op me afkomen en dan zie ik het wel. Een jaartje ertussenuit kan zomaar."



Van Bronckhorst kwam twee periodes als speler uit voor Feyenoord, waar hij in 2010 zijn loopbaan afsloot. Een jaar later werd hij assistent van Ronald Koeman, destijds hoofdcoach van Feyenoord. Vanaf 2012 combineerde hij die baan met de coaching van Jong Feyenoord.



In mei 2015 volgde Van Bronckhorst de ontslagen Fred Rutten op. Hij bezorgde Feyenoord naast de landstitel ook twee keer de TOTO KNVB Beker (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).