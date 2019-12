"De tegenstanders hebben hun angst en ontzag voor Bayern München verloren"

Tegenstanders hebben geen "angst en ontzag" meer voor Bayern München, zo stelt clublegende Lothar Matthäus.

De club uit Beieren domineerde het Duitse voetbal de afgelopen jaren, daar zeven opeenvolgende landskampioenschappen werden gewonnen. Het huidige seizoen verloopt echter uiterst moeizaam.

Niko Kovac werd al ontslagen als eindverantwoordelijke en Bayern staat momenteel zevende in de na vier nederlagen in veertien wedstrijden. De achterstand op koploper is zeven punten.

"De tegenstanders hebben hun angst en ontzag voor verloren", zo vertelt Matthäus in gesprek met Sky Deutschland .

"Zelfs als teams achterkomen, geloven ze nog steeds dat ze kunnen winnen en sommige slagen daar zelfs in. Dit was in het verleden uiterst zeldzaam."

"Als Bayern blijft verzwakken en Gladbach, of consequent goed blijven spelen, zal het spannend blijven tot het einde van het seizoen."

"Behalve Bayern en hun fans is iedereen blij. Maar iedereen moet weten dat je de recordkampioen nooit kunt afschrijven."

Ondanks dat Matthäus Bayern nog niet wil afschrijven voor de titel, stelt hij dat er flink wat werk is voor interim-trainer Hansi Flick. "Over het geheel genomen ontbreekt het team van Flick aan balans."

"De formatie in het weekend (2-1 nederlaag tegen Gladbach. red.) verbaasde me. Waarom moest Joshua Kimmich plotseling rechtsback spelen? Waarom speelde Thomas Müller op de rechterflank, waar zijn sterke punten niet tot zijn recht komen en waarom werd de snelle Benjamin Pavard genegeerd? Ik begreep die beslissingen niet."

"Nu staat München zes punten achter Leipzig en zeven achter Gladbach. De vier andere teams die voor hen staan, zijn niet zo ver weg."

"Het zal dit seizoen veel moeilijker zijn dan de afgelopen tijd om opnieuw de leiding te nemen. Vorig jaar moesten ze alleen maar op Dortmund jagen. Momenteel zijn er twee teams met een groot gat en dan , , en de oplevende BVB."