"De spelers van Ajax zijn zo jong dat ze een beetje gek zijn"

Frank Leboeuf verwacht dat Ajax in de kwartfinales van de Champions League over twee duels te sterk is voor Juventus.

De oud-verdediger van onder meer en ziet de ploeg van Erik ten Hag doorstoten tot de halve finales, maar denkt dat het dan moet afleggen tegen .

Leboeuf beaamt dat fantastisch speelde in de tweede achtste finale tegen , dat met een 3-0 nederlaag uit het toernooi werd geknikkerd. "Maar in de eerste wedstrijd zijn ze kapotgespeeld door Atlético (2-0, red.). En daarnaast: ik houd gewoon van Ajax en de wijze waarop men speelt", zegt de voormalig stopper in gesprek met ESPN .



De 52-voudig Frans international geniet van het feit dat Ajax zich vasthoudt aan de eigen filosofie. "De spelers zijn zo jong dat ze een beetje gek zijn. Ze denken echt dat ze ver kunnen komen en die kans geef ik ze wel", aldus Leboeuf, die weet dat Ajax in 1995 de won met een jonge ploeg. "Hun teams in het verleden, met Patrick Kluivert, Clarence Seedorf en Frank Rijkaard, waren ook jong en fris."



"Toen pakten ze de titel. Helaas gingen bij die generatie van Ajax de spelers naar grotere clubs, want ze waren zo getalenteerd. Ik wil nu graag weer zien dat Ajax ver gaat komen. Het zal moeilijk worden, maar ik denk dat ze Juventus wel kunnen verslaan." Ajax neemt het woensdag 10 april in eigen huis op tegen Juventus. De tweede wedstrijd in Turijn volgt op dinsdag 16 april.