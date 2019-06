De route en tegenstanders van Feyenoord, AZ en Utrecht in de Europa League

Voor de drie Nederlandse deelnemers aan de Europa League komt de weg naar het hoofdtoernooi er als volgt uit te zien.

Inmiddels zijn alle -tickets verdeeld en is de route naar de groepsfase bekend. en starten in de tweede voorronde van het toernooi, terwijl een ronde later begint.



Doordat afgelopen seizoen uitstekende zaken deed in de , steeg Nederland naar de elfde plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Dat betekent dat de winnaar van de TOTO vanaf het seizoen 2019/20 weer direct zal instromen in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord begon vorig seizoen als bekerwinnaar nog in de derde voorronde, waar AS Trencín over twee wedstrijden te sterk bleek. De Rotterdammers hebben nu hetzelfde ticket, doordat bekerwinnaar Ajax ook kampioen werd en zich zo verzekerde van deelname aan de voorronde van de Champions League. De plek van Feyenoord, afgelopen seizoen de nummer drie in de , in de tweede voorronde van de Europa League schoof door naar AZ, dat daardoor niet in de play-offs om een Europees ticket hoefde te spelen. FC Utrecht won de play-offs om Europees voetbal door in de finale te verslaan.



De Europa League begint eind juni (!) al met de zogenaamde preliminary round , met veertien absolute voetbaldwergen uit San Marino, Andorra, Noord-Ierland, Gibraltar, de Faeröer Eilanden, Kosovo en Wales. Dinsdagmiddag is er voor deze ronde geloot, waardoor de allereerste fase van de Europa League er als volgt uitziet:



Progrès Niederkorn (Lux) - Cardiff Metropolitan University FC (Wal)

La Fiorita (SMa) - Engordany (And)

Sant Julià (And) - Europa (Gib)

Ballymena United (NIe) - NSÍ (Fae)

Prishtina (Kos) - St Joseph's (Gib)

Tre Fiori (SMa) - KÍ Klaksvík (Fae)

Barry Town (Wal) - Cliftonville (NIe)



Het mag geen verrassing heten dat deze ploegen allemaal een ongeplaatste status hebben als ze doorstromen naar de eerste voorronde van de Europa League. In deze ronde beginnen onder meer Legia Warschau, FCSB, Malmö FF, Bröndby IF, Aberdeen en Rangers FC aan hun Europese avontuur. De loting voor de eerste voorronde vindt plaats op 19 juni en er zal tegelijkertijd geloot worden voor de tweede voorronde, waarin AZ en FC Utrecht dus deelnemen. Na het tweeluik in de eerste fase, dat wordt afgewerkt op 11 en 18 juli en waar in totaal 94 teams deelnemen, zal pas definitief bekend worden welke wedstrijden er afgewerkt worden in de tweede voorronde. Op basis van de hoogste coëfficiënt kan er al een rijtje met mogelijke tegenstanders voor AZ en FC Utrecht in de tweede worden gemaakt. Na de eerste voorronde kan dit uiteraard nog veranderen, omdat er in deze situaties vanuit wordt gegaan dat alle geplaatste ploegen zich weten te plaatsen voor de tweede voorronde. AZ en FC Utrecht hebben in ieder geval een geplaatste status, waardoor onder meer , , , en worden ontlopen. Dit zijn op dit moment virtueel de ongeplaatste ploegen in de tweede voorronde:



Zrinjski Mostar (Bos), Kairat Almaty (Kaz), AEL Limassol (Cyp)*, Kukësi (Alb), Alashkert (Arm), Radnicki Niš (Ser), Cukaricki (Ser), Kilmarnock (Sch), Shakhtyor Soligorsk (WRu), Vitebsk (WRu), Domzale (Slv), Crusaders (NIe), Ventspils (Let), Stjarnan (IJs), BK Häcken (Zwe)*, IFK Norrköping (Zwe), Haugesund (Noo), Brann (Noo), Viitorul Constanta (Roe)*, Fola Esch (Lux), Vaduz (Lie), Tobol (Kaz), Ordabasy (Kaz), Cracovia (Pol), Lechia Gdansk (Pol)*, Neftçi Baku (Aze), Sabail (Aze), Olimpija Ljubljana (Slv), Cork City (Ier), Pyunik (Arm), Dinamo Tblisi (Geo), Maccabi Haifa (Isr), CSKA Sofia (Bul), Levski Sofia (Bul), Lokomotiv Plovdiv (Bul)*, Riteriai (Lit) en Buducnost Podgorica (Mon).



* reeds zeker van deelname aan de tweede voorronde van de Europa League. Kan door de resultaten in de eerste voorronde nog een geplaatste status krijgen.



In deze situatie wordt er vanuit gegaan dat FC Utrecht en AZ als geplaatste ploegen de tweede voorronde, die wordt gespeeld op 25 juli en 1 augustus , overleven. Op 22 juli wordt er geloot voor de derde voorronde, die op 8 en 15 augustus worden afgewerkt. Feyenoord en AZ zullen tijdens de loting een geplaatste status hebben, terwijl FC Utrecht het hoogstwaarschijnlijk moet stellen met een ongeplaatste status. Virtueel behoort ook tot de ploegen in de derde voorronde van de Europa League, daar de Eindhovenaren in de tweede kwalficatieronde van de Champions League als ongeplaatste club moeten afrekenen met Olympiacos of FC Basel.



* reeds zeker van deelname aan de derde voorronde van de Europa League. Kan door de resultaten in de eerste voorronde nog een geplaatste status krijgen.



Indien de geplaatste clubs de derde voorronde allemaal overleven, blijven PSV, Feyenoord en AZ nog over in de play-off. In deze ronde stromen er in het zogenaamde league path geen afvallers uit de voorronde van de Champions League in. In de voorronde van de Europa League bestaat ook nog het champions path , waarin Ajax terecht zou kunnen komen. AZ heeft hoogstwaarschijnlijk een ongeplaatste status voor de laatste horde richting de voorronde van de Europa League. De loting voor de laatste kwalificatieronde wordt verricht op 5 augustus , waarna de wedstrijden worden afgewerkt op 22 en 29 augustus . Virtueel zien het deelnemersveld voor deze play-off er als volgt uit:



Indien de Nederlandse clubs deze route overleven, is plaatsing voor de groepsfase van de Europa League een feit. Op 30 augustus wordt er in Monaco geloot voor het hoofdtoernooi, waarvan reeds zeventien ploegen zeker zijn:



(Spa), (Eng), (Eng), (Tur), (Por), CSKA Moskou (Rus), (Dui), (Ita), (Dui), Saint-Étienne (Fra), (Spa), (Ita), (Bel), Stade (Fra), Oleksandriya (Oek), Wolfsberger AC (Oos) en Lugano (Zwi).



Deze 17 ploegen nemen samen met de 21 clubs uit de voorronde (13 uit het league path , 8 uit het champions path ) en 10 afvallers vanuit de voorronde van de Champions League aan de groepsfase van de Europa League. Op 19 september, 3 en 24 oktober, 8 en 28 november en 12 december wordt er gespeeld in het hoofdtoernooi.