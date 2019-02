De Rossi weigerde op laatste moment transfer naar Engelse top: "Dat deed pijn"

Roberto Mancini is bijna een jaar bondscoach van Italië en hij heeft inmiddels aardig in kaart gebracht welke spelers hij tot zijn beschikking heeft.

De blik van Mancini is vaak gericht op AS Roma, waar veel jonge Italianen spelen en de trainer ziet Roma dan ook als een belangrijk 'laboratorium'.



"Het is het elftal met de meeste Italianen en het is mijn taak als bondscoach om daar vaak op de tribune te zitten. Ze doen het daar geweldig. Eusebio Di Francesco heeft de moed om die jongens de kans te geven. Ik selecteer hen dan en ook jongens die hij bij Sassuolo heeft laten doorbreken: Stefano Sensi en Domenico Berardi", vertelt Mancini in gesprek met Il Messaggero. "Ik ben net als hij, het is mooi om te kunnen zeggen dat iemands carrière bij jou begonnen is. Ik denk dan altijd meteen aan Mario Balotelli. Elf jaar zijn er al voorbijgegaan sinds ik hem heb laten debuteren bij Internazionale. Mario was pas zeventien jaar oud."



Nicolò Zaniolo kwam afgelopen zomer als onderdeel van de transfer die Radja Nainggolan naar Inter bracht naar Rome en de jonge middenvelder is inmiddels uitgegroeid tot een absolute publiekslieveling in het Stadio Olimpico. De negentienjarige spelmaker wacht nog op zijn officiële debuut bij de Italiaanse nationale ploeg, maar staat wel op de radar van Mancini. De bondscoach vraagt echter ook om voorzichtigheid: "Het gaat te snel met hem, in de media tenminste. In deze stad is er niet veel voor nodig om van verheerlijking naar afwijzing te gaan, terwijl je eigenlijk geduldig zou moeten zijn met die jonge jongens. Het is normaal dat zij wisselvallig zijn."



Zaniolo speelt op het middenveld van i Giallorossi samen met clubicoon Daniele De Rossi, die al zeventien jaar deel uitmaakt van de selectie van Roma. Mancini probeerde de controleur in de tijd dat hij nog bij Manchester City werkte naar Engeland te halen en dacht beet te hebben: "We hebben elkaar toen ontmoet in Rome en we hebben de hele nacht met elkaar gepraat. Alles was in kannen en kruiken, maar hij trok zich op het laatste moment terug. Hij belde mij op en vertelde dat hij het niet kon doen. Dat deed pijn en ik werd boos. Het is lang geleden, Daniele presteerde op de toppen van zijn kunnen en ik denk dat hij ervan genoten zou hebben. Ik zag hem als een cruciale speler voor mijn elftal."