De Roon tipt Ajax: "Druk zetten, met lef spelen en Ronaldo afhouden"

Ajax neemt het in de kwartfinale van de Champions League woensdagavond op tegen het Juventus van Cristiano Ronaldo en Marten de Roon geeft advies.

Trainer Massimiliano Allegri gaf dinsdag tijdens de persconferentie aan dat de Portugese sterspeler klaar is voor een basisplaats en de Amsterdamse defensie kan zijn borst dan ook natmaken. De Roon stond in Italië tegenover la Vecchia Signora en won in de met liefst 3-0. De Oranje-international weet hoe Ronaldo moet afstoppen.

"Druk zetten, met lef spelen en Ronaldo zo ver mogelijk van je eigen doel houden", legt De Roon uit in gesprek met de NOS . "Wij hebben toen geprobeerd te overrompelen, door druk te zetten, op grote delen van het veld een-op-een te spelen en risico te nemen. Daar kwam na ruim een half uur ook onze eerste goal uit. We veroverden de bal en hadden een vrije doorgang naar het doel." In de wist Juventus ook niet te winnen van Atalanta. De Roon zat geblesseerd op de tribune toen hij Ronaldo zag invallen en de eindstand op 2-2 bepaalde.



Tijdens de afgelopen interlandperiode klopten de Ajacieden aan bij De Roon. "Uiteraard vroegen ze me naar Juve. Maar het was wel voor het eerst in veertien jaar dat we een keer van ze wonnen, dus ik heb ook niet de magie in handen hoe je Juventus moet verslaan. Ik kon wel vertellen hoe wij het op onze manier hebben gedaan en waar er wat te halen valt", aldus De Roon. "Met de juiste instelling en wat geluk zie ik namelijk wel kansen voor Ajax. Dat heb ik die jongens ook gezegd: niets is onmogelijk. Met veel lef spelen, doordekken, erin geloven en er vol voor gaan. En dan hopen dat het balletje goed valt. Tegen deed Ajax dat ook zo."



Ronaldo speelde na de interlandperiode door zijn blessure geen wedstrijd meer. Toch is de Ajax-defensie gewaarschuwd voor de Portugees, die in de achtste finales tegen met een hattrick nog de grote uitblinker was. "Tja, is het wel mogelijk om hem af te stoppen?", vervolgt De Roon. "Atlético Madrid zal dat in de achtste finales ook in gedachten hebben gehad, maar toen scoorde Ronaldo drie keer. Het is iemand met zo veel kwaliteit. Je moet hopen dat hij een mindere dag heeft, en de ploeggenoten om hem heen ook", aldus De Roon.