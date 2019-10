"De rentree van Karim Benzema zou niet goed zijn voor de selectie"

Karim Benzema is bezig aan een tweede jeugd bij Real Madrid. Dit seizoen was hij in negen officiële duels al goed voor zes goals en twee assists.

Met dertig doelpunten en tien assists liet de Fransman, die in december 32 jaar wordt, in de voorbije voetbaljaargang al zien dat het vertrek van Cristiano Ronaldo hem sportief goed heeft gedaan. Een rentree in het nationale elftal is onder leiding van Didier Deschamps echter ondenkbaar.

In een documentaire van TF1 praat de bondscoach van Frankrijk over de absentie van Benzema. De aanvaller is niet meer opgeroepen voor les Bleus sinds de afpersingszaak inzake landgenoot Mathieu Valbuena. Hij speelde op 8 oktober 2015 voor het laatst in het shirt van de Fransen. Benzema miste zodoende het EK in eigen land én het WK van vorig jaar zomer in Rusland.

"Het is een sportieve beslissing", houdt Deschamps vol. "Ik ben simpelweg van mening dat zijn rentree niet goed zou zijn voor de nationale selectie. Ik kijk naar datgene wat goed is voor de selectie en wat dit shirt vertegenwoordigt, dat is alles." Benzema chanteerde Valbuena met een sekstape en werd beschuldigd van medeplichtigheid aan chantagepoging en bendevorming. De aanvaller trad als tussenpersoon op voor een jeugdvriend die voor een bedrag van 150.000 euro aanbood de opname te wissen.

De telefoongesprekken tussen Benzema en zijn jeugdvriend verschenen in de media en dat was meteen ook het einde van diens interlandloopbaan. Deschamps kan niet veel met de berichten dat er sprake is van racisme. "Er is maar één waarheid in het leven. Er kunnen verschillende versies zijn, maar er is maar één waarheid."

Frankrijk en Turkije hebben in Groep H van de EK-kwalificatie evenveel punten: achttien. Maandag staat de landen tegenover elkaar.