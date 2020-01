De records die Cristiano Ronaldo kan breken in 2020

De meeste hattricks in de Champions League en het hoogste aantal interlandgoals zijn slechts twee van de mijlpalen die de spits dit jaar kan halen.

Cristiano Ronaldo is al meer dan tien jaar bezig met het herschrijven van de geschiedenis en ook in 2020 heeft hij weer een aantal fraaie records in het vizier.

De 34-jarige aanvaller hoopt aan derde eindzege in de te helpen - de eerste sinds 1995/96 - terwijl de Italiaanse topclub voor de negende keer op rij de kan winnen.

Ronaldo heeft daarnaast ook bij Portugal grote ambities, want met de nationale ploeg is hij dichtbij een ultieme mijlpaal.

Welke records kan de ex-speler van en grijpen in de komende 12 maanden?

Meeste eindzeges in de Champions League

Ronaldo won het miljardenbal voor de vijfde keer toen Real Madrid in de finale van 2018 te sterk was voor . Nu hoopt hij Juventus te inspireren tot een glorietocht. Als het lukt, evenaart hij Francisco Gento, die de toenmalige Europa Cup I tussen 1956 en 1966 zes keer won met Real Madrid.

All-time topscorer op het EK

Ronaldo deed aan vier Europese kampioenschappen mee en scoorde al negen keer voor Portugal. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met de Fransman Michel Platini. Als Ronaldo in de zomer van 2020 eenmaal het net weet te vinden, wordt hij alleen recordhouder.

Meeste hattricks in de Champions League

Ronaldo scoorde tot nu toe - net als Messi - acht hattricks in de Champions League - meer dan welke speler dan ook in het toptoernooi. Als hij zijn rivaal van achter zich laat in 2020, kan hij zich ook hier alleen recordhouder noemen.

Eerste speler die topscorer wordt in Engeland, Spanje en Italië

Ronaldo moet momenteel drie spelers voor zich laten op de Italiaanse topscorerslijst van dit seizoen. De Portugees heeft tien goals, terwijl Immobile er al 17 mocht bijschrijven, maar als hij de -man weet te achterhalen, wordt hij de eerste in de geschiedenis die topscorer wordt in de hoogste divisies van Engeland, Spanje en Italië.

All-time topscorer in interlandwedstrijden

Ali Deai scoorde in zijn loopbaan liefst 109 interlandgoals voor Iran en dat record leek bestemd voor de eeuwigheid, maar inmiddels is Ronaldo hem genaderd. Hij staat op 99 treffers voor Portugal en krijgt dit jaar genoeg wedstrijden om het totaal van Daei te overtreffen.