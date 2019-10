"De presentatie van Stam is heel matig, er staat toch iemand zonder uitstraling"

Arno Vermeulen stelt dat het vertrek van Jaap Stam onvermijdelijk was als je zijn gezicht zag na de 4-0 nederlaag tegen Ajax.

"Zo reddeloos en radeloos, dan was er geen andere oplossing meer dan deze", aldus de chef voetbal op de site van de NOS.

"Want hoe moet je nog spelers inspireren als je er zelf zo moedeloos bij staat?", vervolgt Vermeulen. "En als de aanhang zich ermee gaat bemoeien, dan weet je bijna zeker dat dit de volgende stap is. De situatie was voor dus onhoudbaar. Volgens de officiële lezing is Stam zelf opgestapt, maar het kan goed zijn dat de club hem het laatste duwtje heeft gegeven."

Vermeulen vond het altijd al onlogisch dat Feyenoord voor Stam koos. "Daar hebben we vanaf het begin vraagtekens bij gezet. Maar Feyenoord kon niemand anders bedenken. Toen hebben ze heel opportunistisch voor Stam gekozen, omdat hij het net een paar wedstrijden aardig had gedaan bij . Dat was voor beiden een verkeerde keuze."

De journalist stelt dat Stam in Nederland, als trainer van PEC Zwolle en Feyenoord, geen sterke indruk heeft gemaakt. Vermeulen heeft bijvoorbeeld geen visie bij Stam kunnen ontdekken.

"En hij is in zijn presentatie ook heel matig. Er staat toch iemand zonder uitstraling", aldus Vermeulen, die Dick Advocaat als opvolger wel zou begrijpen. "Je moet namelijk iemand hebben die de club uit het slop trekt. En Advocaat heeft zich al vaker als crisismanager bewezen."