De plannen van Bayern München met Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee maakte woensdagavond zijn debuut voor Bayern München, dat in de Champions League aantrad tegen Tottenham Hotspur.

De boomlange Schiedammer stapte in de zomer van 2017 over van naar Bayern, waar de spits zich via de Onder-17 inmiddels heeft opgewerkt tot vaste waarde van het tweede elftal.

De afgelopen jaren scoorde hij aan de lopende band voor de jeugdelftallen, maar dit seizoen wil het nog niet echt vlotten met de goals nu hij voor het eerst tegen volwassenen speelt.

Bij het tweede elftal scoorde de achttienjarige dit seizoen zelfs nog niet één keer, al liet hij in de Youth League wel zien het jeugdniveau ontgroeid te zijn met vier treffers in drie duels, waaronder een hattrick tegen Olympiacos.

De jeugdinternational van Oranje Onder-19 (8 goals in 9 interlands) valt op met zijn imposante fysiek en beschikt met zijn 1,93 meter lange lijf ook over veel kopkracht, terwijl hij ondanks zijn lengte ook verrassend wendbaar en snel is.

"Ik zag hem vorig jaar zomer al tijdens een vriendschappelijk duel en daarin liet hij zijn grote talent zien tegen . Hij scoorde zelfs, maar sindsdien is het wat rustiger rondom hem", concludeert clubwatcher Dennis Melzer.

De Goal -journalist meldt dat de jonge Nederlander weliswaar dit seizoen nog niet op het scoreformulier is verschenen bij II, maar met zijn veldspel wel veel indruk maakt op de technische staf.

Op 22 november maakte de club dan ook bekend dat interim-trainer Hansi Flick Zirkzee naar de hoofdmacht heeft gepromoveerd en deze week maakt hij zijn profdebuut in de .

Tegen mocht de jonge Nederlander vijf minuten voor het einde invallen voor routinier Ivan Perisic, die als spits aantrad omdat eerste keuze Robert Lewandowski rust kreeg.

"Zijn invalbeurt was kort, maar hij kwam in ieder geval heel zelfverzekerd over", concludeert Melzer, die de Nederlander al lange tijd met belangstelling volgt.

Bij de hoofdmacht moet Zirkzee in ieder geval wereldspits Lewandowski en Perisic voor zich dulden, terwijl ook de twintigjarige Fiete Arp aan het begin van het seizoen voor hem op de rangorde stond.

De jonge Duitser heeft sinds zijn komst in Beieren echter voortdurend te maken met blessures, dus kon hij tegen Tottenham andermaal niet plaatsnemen op de bank.

Dat was een mazzeltje voor Zirkzee, die volgens Melzer voorlopig nog op weinig kansen in het eerste hoeft te rekenen als er geen blessures voordoen bij de concurrentie.

"Het is duidelijk dat niemand aan Lewandowski kan tippen, dus dat maakt het al lastig voor Zirkzee, die bij het tweede nog volop groeimarge heeft."

"Ik denk dat hij momenteel in goede handen is en flink bijleert van zijn vlieguren in de derde divisie. Bayern wil hem rustig klaarstomen voor de toekomst."

Bij het tweede elftal werkt Zirkzee onder de vleugels van trainer Sebastian Hoeness, die hem vorig seizoen ook al onder zijn hoede had bij de Onder-19.

In maart van dit jaar sprak de oefenmeester exclusief met Goal over de jonge Nederlander, die hij omschrijft als een 'zeer ongewone' aanvaller.

"Hij is zonder meer een bijzonder type spits, wat je niet meer zo vaak ziet. Hij is lang en atletisch, maar beweegt toch nog soepel en met veel techniek."

"Daarnaast is hij ook tweebenig en extreem goed in een-tegen-eenduels", somt Hoeness op. "Hij moet echter nog wel beter worden in het timen van zijn acties."

De jeugdtrainer hamert er bij Zirkzee op dat hij 'toeslaat waar het pijn doet'. "Zoals alle jonge talenten moet ook hij constant aan zijn spel blijven slijpen."

"Hij moet zich beseffen dat hij er nog niet is en dat hij nooit tevreden mag zijn. Zijn doel moet zijn om dagelijks het maximaal haalbare eruit te halen."

Zirkzee heeft in september zijn contract verlengd tot medio 2023, waarbij technisch directeur Hasan Salihamidzic hem omschreef als een 'zeer groot talent'.

"Het geeft me extra motivatie om vol gas te blijven geven", zei Zirkzee er zelf over op de clubsite. "Ik wil graag bij de amateurs ervaring opdoen en tijdens de training met de prof verder leren."

"Mijn grote doel is voor het eerste elftal van Bayern te spelen", besloot hij twee maanden geleden, niet wetende dat hij zo snel al een kans in de hoofdmacht zou krijgen.

Bayern München plaatste zich met de beste cijfers ooit voor de achtste finales van de Champions League, maar heeft moeite in de , waar de ploeg zevende staat, met 7 punten minder dan koploper .

Dat is volgens Melzer een nadeel voor Zirkzee, want de ploeg kan het zich niet veroorloven om te experimenteren. Lewandowski is topscorer met 16 goals na 14 duels.

De Pool start zaterdagmiddag tegen in de basis. Zirkzee mag andermaal op de bank plaatsnemen en hopen op zijn debuut in de Bundesliga.