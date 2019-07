De pijnlijke reden waarom Celtic het bod van Arsenal op Tierney afwees

Arsenal kent nog weinig succes in de jacht op verdediger Kieran Tierney. Celtic weigerde al twee keer een bod van de Londenaren.

The Gunners zagen een eerste bod van omgerekend 16,7 miljoen euro worden afgewezen, waarna de club het probeerde met een nieuw bod van maximaal 27,9 miljoen euro. Dat bedrag naderde de vraagprijs van Celtic, maar de grootmacht uit Schotland besloot deze week toch om het bod van tafel te vegen.



Volgens de Daily Mirror weigerde Celtic het bod vanwege de bonusconstructie die voorstelde. Een deel van de 27,9 miljoen euro zou pas worden overgemaakt als de ploeg van Unai Emery zich zou kwalificeren voor de . Celtic is er niet van overtuigd dat dat een realistisch scenario is. Het is een pijnlijke reality check voor Arsenal, dat zich tussen 2000 en 2016 altijd plaatste voor het prestigieuze toernooi maar nadien niet meer deelnam.



Arsenal, dat vorig seizoen vijfde werd en dus opnieuw in de zal uitkomen, maakt alleen kans op de komst van Tierney als een groter deel van het bedrag als vaste som wordt aangeboden. De club kampt echter met een beperkt transferbudget. Men hoopt Dani Ceballos te huren van en mikt op de komst van William Saliba van Saint-Étienne, voor circa dertig miljoen euro. Mesut Özil zou mogen vertrekken bij Arsenal.



De 22-jarige Tierney groeide in het seizoen 2015/16 uit tot basisspeler van Celtic en kwam sindsdien tot 180 officiële wedstrijden voor de club. Vorig seizoen kreeg hij echter te maken met een hernia, waarvoor de Schot onder het mes moest. Op dit moment herstelt Tierney nog van die ingreep. Celtic hoopt het toptalent voor de club te behouden en volgens trainer Neil Lennon heeft Arsenal na het afgeslagen tweede bod geen nieuwe poging meer gedaan.