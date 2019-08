De perfecte vervanger voor Pogba? Waarom Milinković-Savić een gok zou zijn voor Manchester United

Net als de Fransman is de Serviër fysiek en technisch sterk, maar de ster van Lazio heeft ook hetzelfde gebrek aan veelzijdigheid.

Sergej Milinković-Savić en Paul Pogba hebben veel met elkaar gemeen.



Ze zijn twee zéér begaafde, felbegeerde middenvelders die veel van dezelfde fysieke en technische vaardigheden delen, net als een aantal dezelfde mentale en tactische tekortkomingen.



Bovendien zorgen ze allebei voor verdeelde meningen. Nergens werd dit beter geïllustreerd dan tijdens het 'awardseizoen'.



Pogba's plek in het PFA Team of the Year zorgde afgelopen seizoen voor veel verbijstering. Los van zijn sterke fase in de eerste twee maanden onder Ole Gunnar Solskjaer, nadat de Noor in december José Mourinho opvolgde, etaleerde de peperdure United-speler het afgelopen jaar toch vooral een afschrikwekkende vorm.



Maar dat was niets vergeleken met de schok die volgde nadat Milinković-Savić werd uitgeroepen tot de beste middenvelder van de in 2018/19. De Serviër was niet eens de beste middenvelder bij zijn eigen club.



Toegegeven, de 24-jarige speler kwam in de tweede seizoenshelft sterker voor de dag dan voor de winter en hij maakte het cruciale openingsdoelpunt in de gewonnen finale van de tegen Atalanta.



Zulke beslissende bijdragen van SMS waren vorig seizoen echter maar zeldzaam.



Over het algemeen was het spel net zo teleurstellend als zijn prestaties op het WK in Rusland, waar Servië al na de groepsfase huiswaarts keerde.



Voor aanvang van dat toernooi werd de spelmaker aangeprezen als een speler van 100 miljoen euro. En dat was op dat moment niet zo gek.

Milinković-Savić had net een seizoen achter de rug waarin hij namens veertien keer scoorde in alle competities. Geen van al die goals kwamen vanaf de penaltystip. Bovendien was de uitblinker goed voor acht assists en Fabio Capello noemde hem 'de Zlatan Ibrahimovic van het middenveld'.



Afgelopen jaargang kwam de speler echter niet verder dan zeven treffers en slechts drie assists.



Zijn zaakwaarnemer Mateja Kezman had wel een punt toen hij zei dat alle jonge spelers ups en downs hebben. "Mensen vergeten vaak dat hij geen spits is. Scoren is niet zijn taak. Hij doet tijdens een wedstrijd veel voor het team."



Maar er mag wel benadrukt worden dat Milinković-Savić in die Italiaanse bekerfinale niet eens basisspeler was. Hij mocht pas twaalf minuten voor tijd invallen, omdat Luis Alberto geblesseerd was geraakt.



Er waren echter wel verzachtende omstandigheden rondom zijn dip in productiviteit.



Zoals de speler zelf al aangaf in een interview met DAZN, speelde hij in 2018/19 op een iets diepere positie, achter aanvallende middenvelder Luis Alberto.



Dat zou natuurlijk deels de zijn verminderde output kunnen verklaren wat betreft schoten, gecreëerde kansen en succesvolle dribbels, maar het is niet zo dat hij afgelopen seizoen meer defensief werk verrichtte.



Hoewel de Serviër verder verbeterde in de lucht - hij won meer kopduels en werkte meer hoge ballen weg - verstuurde Milinković-Savić veel minder succesvolle passes. Ook liet hij minder balcontacten noteren, won hij veel minder duels en veroverde hij minder vaak de bal weer terug.



Kort gezegd was de geboren Spanjaard in 2018/19 veel minder invloedrijk en, zoals de statistieken aantonen, kan dat niet alleen worden toegeschreven aan een lichte verandering in positie. Dat zou trouwens sowieso geen probleem moeten zijn voor een speler die eerder nog werd geprezen omdat hij op meerdere posities uit de voeten kan.



Niet iedereen was verrast door de moeilijkheden van Milinković-Savić om zich aan te passen aan een meer teruggetrokken rol.

Lees beneden verder

De kans is aanwezig dat hij nooit met zijn landgenoten naar Rusland was gereisd voor het WK als bondscoach Slavoljub Muslin niet was ontslagen. Onder zijn leiding plaatste Servië zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde.



Eén van de voornaamste redenen waarom de trainer zijn spullen moest pakken, was zijn weigering om Milinković-Savić speeltijd te geven. Muslin vond dat de Lazio-speler niet de juiste vaardigheden en eigenschappen had om op het middenveld te opereren in zijn 3-4-3-formatie.



"Hij speelt goed voor Lazio, ja. Dus?" reageerde hij ooit toen hem iets werd gevraagd over SMS' geweldige vorm in de Serie A.



"Karim Benzema is de sleutelspits van en heeft drie Champions Leagues op rij gewonnen, maar hij hoort niet bij de Franse selectie. Desondanks speelt Frankrijk niet slecht."



Muslin zou nu ongetwijfeld zeggen dat de recente worsteling van Milinković-Savić, in zowel Rusland als Italië, zijn gelijk bewijzen.

Het is duidelijk dat de twaalfvoudig international kan excelleren op Old Trafford als hij op zijn voorkeurspositie op een driemansmiddenveld kan spelen. Hij heeft absoluut de juiste mix van kracht en vaardigheid om de intensiteit van de Premier League aan te kunnen.



"Als hij naar de Premier League zou gaan, zal hij geweldig zijn", zei oud-spits Hernán Crespo vorig jaar tegen Goal. "Hij speelt erg sterk als een fysieke middenvelder en hij duikt moeiteloos op in het strafschopgebied van de tegenstander."



Maar aangezien Ole Gunnar Solskjaer bij United deze voorbereiding een 4-2-3-1-formatie prefereert, kun je je afvragen of Milinković-Savić echt de juiste toevoeging voor de Engelsen is.



In dat opzicht zou hij een perfecte vervanger voor Pogba kunnen zijn. Een zeer begaafde, maar tactisch beperkte middenvelder die vaak evenveel vragen oproept als hij beantwoordt.