De opkomst van Trent: Hoe de Liverpool-verdediger een ster werd op en buiten het veld

De getalenteerde 20-jarige Merseysider is een icoon geworden op Anfield, maar de opkomst van de rechtsback verliep niet altijd soepel.

"Oh wauw", zegt Trent Alexander-Arnold, met een glimlach op zijn gezicht. "Het is groter dan ik dacht dat het zou zijn!"

We staan op de kruising van Sybil Road en Anfield Road, waar een normaal rijtjeshuis is getransformeerd door de afbeelding van een groep supporters van en het genie van een Franse graffitikunstenaar.

De drie verdiepingen hoge muurschildering is gemaakt in opdracht van The Anfield Wrap, de grootste onafhankelijke podcast en fansite van Liverpool, en geschilderd door Akse, de kunstenaar die ook een vergelijkbare muurschildering van Jürgen Klopp maakte in de Baltische wijk van de stad.

Het doel, volgens mede-oprichter van The Anfield Wrap John Gibbons, was om het -winnende seizoen van Liverpool te gedenken en tegelijkertijd de opmerkelijke opkomst van de zelfopgeleide ster van de club te erkennen - iemand die in korte tijd een iconische figuur is geworden.

"Hoe kan een zo getalenteerde jongen zo bescheiden overkomen?", zegt Gibbons, die nauw contact had met Alexander-Arnold en zijn familie voordat de muurschildering vorige maand officieel werd onthuld.

"Hij doet al zoveel voor de gemeenschap waar hij vandaan komt, er is al zoveel druk op zijn schouders gelegd en toch blijft hij groeien."

"We hopen dat iedereen geniet van de muurschildering. Degenen die in de stad wonen en degenen die het bezoeken. Maar vooral hopen we dat het de jonge mensen inspireert die het zien, voor wie Trent een inspiratie en een rolmodel is."

"Zoals Trent zelf zei (na de Champions League-finale in juni, red.) is hij gewoon een normale jongen uit Liverpool wiens dromen uitkwamen."

Dat laatste citaat staat op de muurschildering, net als het logo van Fans Supporting Foodbanks. Alexander-Arnold is, net als veel van zijn teamgenoten, een grote fan van de organisatie, die de honger en armoede in de Merseyside wil aanpakken.

"Het is belangrijk dat die boodschap er is", zei Alexander-Arnold bij de onthulling van de muurschildering. "Hopelijk zal het een beetje meer bekendheid geven en mensen laten weten dat ze terug kunnen geven wanneer ze dat kunnen."

De populariteit van Alexander-Arnold in Liverpool kan deels worden verklaard door zijn voetbaltalent. Op twintigjarige leeftijd is hij al een Europacup-winnaar, werd tweede in de Premier League, een volwaardig Engels international en is hij verkozen in het PFA Team van het Jaar.

Zijn impact gaat echter verder dan zijn prestaties op het veld. Hij is een ambassadeur voor een andere lokale liefdadigheidsinstelling, An Hour for Others, en praat met grote volwassenheid over de noodzaak voor voetballers om een licht te werpen op dergelijke kwesties, om te praten en mensen in minder bevoorrechte posities te ondersteunen.

"Je moet klaar zijn om een rolmodel te zijn; dat hoort nu bij het spel", zegt hij. "Het gaat er niet alleen om om je staande te houden op het veld, het gaat om klaar te zijn om hard te werken en alles ook buiten het veld te doen."

"Ik denk dat zolang je een goed persoon bent, mensen dat zullen zien, en mensen zullen tegen je opkijken."

Ze kijken nu naar hem op, dat is zeker.

Op meerdere manieren.

Vraag Alexander-Arnold om zijn moeilijkste tegenstanders te noemen en hij heeft een flink aantal keuzes.

Cristiano Ronaldo en Neymar zouden er zeker bijhoren. Leroy Sané en Marcus Rashford hebben hem problemen veroorzaakt, net als Wilfried Zaha. Son Heung-Min was een ongrijpbare speler in de finale van de Champions League en Lorenzo Insigne kwelde hem tijdens de voorbereiding.

Er is echter één naam die gegarandeerd voor een rilling op de rug van de jonge Scouser zorgt.

Brandon Barker.

"Ah, Brandon Barker!", glimlacht Neil Critchley, die Alexander-Arnold als tiener coachte op de opleiding van Liverpool in Kirkby. "Ja, die zal hij zich zeker herinneren!"

Barker is een paar jaar ouder dan Alexander-Arnold, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij dezelfde hoogtepunten in zijn carrière zal bereiken. Na op huurbasis gespeeld te hebben bij , Rotherham, Hibernian en Preston North End, maakte hij vorige maand definitief de overstap van naar Steven Gerrard's Rangers FC.

In 2016 had hij Trent echter in zijn broekzak en terroriseerde hij de verdediger in een wedstrijd tussen Liverpool Onder-21 en City Onder-21 op Anfield. City won met 3-0, Barker was tweemaal de aangever. Alexander-Arnold werd ruim voor het laatste fluitsignaal vervangen.

"Dat is waarschijnlijk een van de moeilijkste wedstrijden die ik heb gespeeld", zou hij later toegeven.

"Het was een van de eerste keren dat ik rechtsback speelde. Ik had daar niet al te vaak gespeeld. Ik speelde tegen een ongelooflijk team en een ongelooflijke speler in Brandon Barker.

"Het brengt slechte herinneringen in mij naar boven, maar het zijn dit soort wedstrijden die je helpen leren."

Critchley herinnert het zich ook.

"We speelden midweeks tegen Nottingham Forest in de Youth Cup en hij was fantastisch als rechtsback", vertelt hij aan Goal. "Ik herinner me dat ik tegen hem zei in de kleedkamer na die wedstrijd: 'Je was fantastisch vanavond', en ik ging weg en voelde me zo positief over hem."

"Toen kwam de wedstrijd tegen Man City op zondag en ik herinner me dat ik hem zag opwarmen op Anfield en ik maakte me direct zorgen. Je kon altijd aan Trent zien of hij er niet helemaal bij was."

"Die dag zag hij er gewoon moe uit en zo begon hij de wedstrijd. En zodra dat gebeurde, gingen de alarmbellen af."

Alexander-Arnold was zijn voetbalcarrière begonnen als een centrumspits, maar zijn sportieve talent had zich aanvankelijk ontpopt in rugby, waar hij speelde als een full-back. Derek Williams, zijn voormalige PE-leraar aan het St Mary's College in Crosby, gelooft dat hij het talent had om een carrière met de ovale bal te hebben.

Liverpool had echter zijn hart. Alexander-Arnold sloot zich op zesjarige leeftijd aan bij the Reds en doorliep soepel de opleiding in Kirkby, ondanks onvermijdelijke interesse van andere clubs.

Hij trainde een jaar boven zijn leeftijdsgroep, maar, geleid door zijn moeder Dianne - over wie de trainers op de opleiding niet lovend genoeg over kunnen spreken - hij combineerde zijn talent met een niet aflatende arbeidsethos.

Jarenlang werd verwacht dat hij zich zou ontwikkelen tot een centrale middenvelder, waar zijn atletisch vermogen, gezond verstand en technische kwaliteiten zouden opvallen.

Maar na verloop van tijd ontstond er een idee. Konden, zo vroegen de trainers zich af, die kwaliteiten geschikt zijn voor een rol als aanvallende vleugelverdediger?

Critchley, die nu manager is van Liverpool Onder-23, herinnert zich die vroege worstelingen, toen hij, op aandringen van Alex Inglethorpe, de hoofd jeugdopleidingen, hij en zijn collega-coaches alles zouden doen om de veerkracht en het karakter van Alexander-Arnold te testen. 'Break him to make him', was het credo.

"Ik en Alex zouden hem tijdens de training onder druk zetten", zegt hij. "We zouden Bobby Adekanye (voormalige vleugelspeler van the Reds die in 2019 overstapte naar SS , red.) vertellen hem aan te pakken."

"We wisten dat hij een goede speler was, maar hij moest worden getest en onder druk worden gezet. Hij moest zich in een vijandige omgeving bevinden, waar hij het moeilijk zou vinden."

"We zouden het expres doen, we zouden een vreemde opmerking maken en proberen hem onder zijn huid te kruipen. Maar het was om hem te helpen verbeteren."

Alexander-Arnold huivert wanneer hij zich die trainingssessies herinnert, wanneer de sterke, talentvolle Adekanye naar hem toe zou rennen en hem opzij zou zetten.

"Ik haatte het", vertelde hij in mei tegen ESPN. "Het waren de slechtste trainingsomstandigheden die ik heb doorstaan. Drie maanden lang was ik er bang voor."

"Ik wist dat ik zou gaan trainen om aangevallen te worden, ik zou de beste spelers op mij af laten komen, er zou geschreeuwd naar mij worden, ik zou elke dag een-op-een met spelers staan en op een moment voelde ik me niet goed genoeg om ermee om te gaan."

Critchley herinnert zich zijn frustraties die meer dan eens overkookten.

"Hij kan soms een beetje razend zijn", glimlacht hij. "Hij had een echte winnende houding, maar hij wist niet altijd hoe hij zich moest uiten."

Hij keert terug naar die wedstrijd tegen City voor Onder-21, toen Barker hem vernederde.

"Zijn reflectie na de wedstrijd was heel eerlijk", zegt hij. "Ik herinner me dat ik hier in een achterkamer op de opleiding met hem sprak en ik denk dat hij besefte dat als hij de volgende stap wilde zetten, hij consistenter moest worden."

"Vanaf dat moment denk ik dat zijn manier van denken en zijn mentaliteit op de training, tijdens de voorbereiding en rond het herstel is veranderd. Hij wist dat hij er meer aandacht aan moest besteden."

Alexander-Arnold heeft die beladen, pijnlijke trainingssessie in Kirkby misschien gehaat, maar hij kan nu terugkijken en het belang ervan inzien.

"Het laat zien dat Alex en Critch in het bijzonder begrepen wat ik nodig had", zegt hij. "Ze moesten me hard aanpakken en ver gaan zodat ik niet zou breken wanneer deze uitdagingen in wedstrijden bij de senioren zouden volgen."

"Als ik die trainingen terug kon kijken en zou zien hoe ik ermee omging, zou ik me schamen over hoe ik me gedroeg toen ik verloor. Ik zou ophef maken, ballen wegschoppen, naar mensen schreeuwen."

"Ze sloegen dat uit me en leerden me hoe ik me op de juiste manier moest wapenen tegen zeer sterke tegenstanders."

"Ze leerden me dat ik een betere speler was toen ik het persoonlijk maakte tussen mijzelf en de vleugelspeler. Ik zei tegen mezelf: 'Wat er ook gebeurt, hij kan me niet verslaan.' Elk duel werd de grootste strijd en ik moest het winnen."

Sinds zijn overstap naar de eerste selectie van Liverpool, heeft hij meer van die duels gewonnen dan hij er heeft verloren.

Nadat hij zijn professionele debuut had gemaakt in september 2016, nadert hij nu de honderd wedstrijden in het eerste elftal van the Reds. Hij is uitgegroeid tot een van de beste van de Premier League, een van de beste ter wereld - een moderne vleugelverdediger in elk opzicht.

Lees beneden verder

Hij speelde al in twee Champions League-finales en de zoektocht naar een derde begint op dinsdag als Liverpool tegen SSC speelt. Ja, het leven is best goed als je nu Trent bent.

Daarvoor heeft hij veel mensen te bedanken.

Brandon Barker daarbij inbegrepen.