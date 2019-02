De opkomst van Trent Alexander-Arnold bij Liverpool

The Reds-jongeling praat exclusief met Goal in aanloop van de Champions League-ontmoeting van zijn club tegen Bayern München.

Als Trent Alexander-Arnold dinsdagavond in de tunnel op Anfield staat, terwijl de atmosmeer opbouwt en de eerste melodiën van Tony Britten's iconische lied te horen zijn, kan het de vleugelverdediger van Liverpool vergeven worden dat hij even de tijd neemt op te pauzeren en te reflecteren.

Het leven, zou je moeten zeggen, is op dit moment best goed voor de jonge Scouser. Niet bij iedereen komt zijn of haar droom tot leven, maar Alexander-Arnold maakt het wekelijks mee. Deze Champions League-avonden worden de norm voor de rustig pratende twintigjarige.

"Ik herinner me toen ik een kind was en ik op de tribune stond", vertelt hij exclusief aan Goal voorafgaand aan de eerste wedstrijd in de achtste finales tege Bayern München. "Ik was toen sprakeloos en ik ben nu sprakeloos!"

"Het is heel moeilijk om te beschreven. Niet veel mensen zullen het ervaren, maar je voelt dat je zoveel geluk hebt en privileges om te kunnen spelen in deze wedstrijden en om deel uit te maken van zo'n geweldige club en zo'n geweldige sfeer. Deze avonden zijn ongelooflijk."

Dinsdag wordt het de 69e wedstrijd van Alexander-Arnold voor Liverpool en zijn 18e in de Champions League. Hij kan nog steeds praten met het grote enthousiasme van een jongeling, maar in voetbaltermen groeit hij snel op.

Alleen al in de laatste twaalf maanden werd hij de jongste speler die voor Liverpool zijn opwachting maakte in een Europese finale, maakte hij zijn debuut voor Engeland, maakte zijn eerste internationale doelpunt en speelde hij op het WK. Hij is, zoals ze zeggen, 'doing bits' voor zowel club als land.

"Het was een ongelofelijk jaar", zegt jij, een hint van een glimlach verschijnt. "Het was iets waar ik en mijn familie heel trots op zijn."

"Vanzelfsprekend als je heel jong bent, droom je van dat soort gelegenheden. Ik ben erg dankbaar dat ze zijn gebeurd en nu wil ik me concentreren om er meer van te krijgen."

Alexander-Arnold groeide op in West Derby, vlakbij het beroemde Melwood-trainingscomplex van Liverpool. Als jonge fan van the Reds, herinnert hij zich hoe hij door een gat in de muur van het complex tuurde, in de hoop een glimp van zijn idool Steven Gerrard op te vangen.





Nu wil hij zijn held navolgen, de 'home-grown'-ster zijn, de vertegenwoordiger van de supporters op het veld. "Ik zag Gerrard en Jamie Carragher het doen toen ik jong was", zei hij onlangs. "Ik wilde altijd hen zijn."

Het was Ian Barrigan, nu hoofd van Liverpool's van pre-Academy recruitment en spelersbehoud, die the Reds als eerste het potentieel van Alexander-Arnold opmerkte. Barrigan had de leiding over een amateurteam en bracht zijn sterspeler naar wedstrijd. Het had het natuurlijke talent van de jongeling van ver gezien.

Op zijn zesde werd hij uitgenodigd om te trainen in Kirkby en op zijn achtste tekende hij zijn eerste contract bij Liverpool, waar de club de stevigeconcurrentie van Everton aftroefde, waar Alexander-Arnold ook had getraind.

"Ik was altijd al een fan van Liverpool", zegt hij. "Mijn hele familie was het!"

"Ik begon te voetballen met mijn maten en mijn broers, op de speelplaats of in het park of in de voortuin. Het was gewoon genieten, lekker spelen. Ik wilde de hele tijd spelen."

"Toen begon ik te spelen bij een amateurteam en van daaruit ga je naar de opleidingen en dat is het moment waarop je je realiseert dat je waar wil zijn."

Bij Liverpool was zijn vooruitgang snel. Werkende onder coaches zoals Iain Brunskill, Mike Garrity en Karl Robinson, nu de manager van Oxford United, werd Alexander-Arnold gezien als het juweel van de opleiding. Technisch begaafd, atletisch en een keiharde mentaliteit, werd hij altijd gezien als een potentiële eerste-elftalspeler, hoewel het voorspellen van het pad van een jonge voetballer zelden een verstandige zet is.

"Ik was waarschijnlijk dertien of veertien toen ik me realiseerde dat ik de kans had om het te halen", vertelt Alexander-Arnold tegen Goal. "Toen realiseerde ik me dat een beetje onderwijs opgeofferd moest worden om een voetballer te worden."

"Ik zou wat lessen missen om te gaan trainen, een paar middagen missen, wat moeilijk was voor mij en mijn familie omdat we zo gericht waren op het behalen van goede resulaten bij examens en dergelijke."

"Maar het is goed dat ik vooral de steun en support van mijn ouders had, om het vertrouwen in mij te hebben om hopelijk mijn dromen waar te maken. Dat is iets waar ik erg dankbaar voor ben. Sommige ouders hadden kunnen zeggen: 'nee, het is niet mogelijk, je moet je eerst op school concentreren', maar we kwamen met een plan om schoolwerk in te halen, om extra huiswerk te maken of om te blijven tijdens de lunch en de pauze en die offers waren het allemaal waard."

Nu is het de kunst om voort te bouwen op wat er eerder is geweest. Terug van een enkelblessures, is hij een zekere basisspeler tegen Bayern en wil Liverpool zijn supporters een nieuw gedenkwaardig Champions League-seizoen geven.

Hij is al de jongste speler die de club vertegenwoordige in een Europese finale - een feit die hij op dat moment "afwimpelde" - maar iedereen die verwacht dat Alexander-Arnold op zijn lauweren zal rusten, zal in shock zijn. Dat is een gefocuste, vastbesloten, toegewijde jonge voetballer.

"In alle eerlijkheid, de opkomst is iets dat me heeft verrast", geeft hij toe. "Maar het is iets dat ik altijd al wilde. Om een Premier League-speler te zijn, is iets dat niet iedereen kan zeggen, zelfs sommige van de beste spelers ter wereld kunnen dat niet zeggen!"