De opkomst van Mason Greenwood: Toevallig ontdekt voordat hij 16 keer scoorde bij zijn debuut!

Zoals Goal ontdekt heeft bij de volgers van de aanvaller, is de volgende grote hoop van Old Trafford altijd voorbestemd voor de top geweest.

John O'Shea bereikte het bijna tijdens zijn dagen als niets ontziende linksback.

Wes Brown was zeker op de goede weg nadat hij Lionel Messi had afgestopt in beide wedstrijden van 's titelwinnende seizoen in de in 2008 tegen , maar de carrière van de verdediger werd ontspoord door blessures.

Darren Fletcher had af en toe de leiding over het middenveld, maar was niet consistent genoeg om Sir Alex Ferguson tevreden te stellen.

Marcus Rashford luisterde zijn debuut op met twee doelpunten tegen in 2016. Ondanks dat hij in het bezit is van een groot aantal aanvalscapaciteiten, is hij er nog altijd niet in geslaagd om meer dan tien competitiedoelpunten te maken in een enkel seizoen.

Het is natuurlijk moeilijk om meer te eisen van een 21-jarige, maar dit is Manchester United, ze verwachten het beste.

Door de jaren heen hebben veel jonge spelers de opleiding op Old Trafford doorlopen om het eerste team te bereiken. Velen hebben titels gewonnen, sommige zijn Europese kampioenen, maar geen enkeling komt in de buurt van de prestaties van David Beckham en Co. tijdens prijzenregen in de periode onder Ferguson.

Er is echter een nieuwe hoop in Manchester, iemand waarover de stad al een tijdje praat: een zeventienjarige die al zijn eigen lied heeft en sinds zesjarige leeftijd niet is gestopt om de aandacht te trekken of doelpunten te maken.

Mason Greenwood is dit seizoen tweemaal in de basis begonnen bij United. Hij was trefzeker tegen Astana in de en hij maakte een goed doelpunt tegen Rochdale afgelopen week.

Zijn directe succes in het eerste team is echter geen verrassing voor de man die hielp bij het ontdekken - enigszins per ongeluk - van een van de meest opwindende beloftes in jaren.

"Scouts zagen hem toen hij niet eens aan het spelen was; ze keken die dag naar een andere speler", legt Mark Senior, een voormalig jeugdcoach van United, uit aan Goal .

"Mason wilde lid worden van een lokaal team in Bradford genaamd Idle Juniors, maar hij was niet oud genoeg. Dus trapte hij een bal aan de zijkant van het veld, wachtend op zijn zesde verjaardag."

"Zodra hij zes was, zorgden we ervoor dat we iemand hadden om zijn eerste wedstrijd te bekijken."

"Het team waar hij voor speelde had nog nooit een wedstrijd gewonnen en ik weet niet zeker of ze zelfs een doelpunt hadden gemaakt. Toen scoorde Mason zestien keer tijdens zijn debuut en wonnen ze met 16-1. Een zesjarige haalde de lokale krant!"

Het idee van de ontwikkelingscentra van United is om hun proteges op weg naar de top een duidelijke route te bieden die hun vooruitgang in kaart brengt.

De betere spelers in Halifax gaan door naar de geavanceerde locatie in Huddersfield, waar de neus van de zalm wordt uitgenodigd op het trainingscentrum in Salford. Op The Cliff kunnen ze op zondag wedstrijden spelen.

Soms duurt het maanden, zelfs jaren, voordat deze jongelingen The Cliff bereiken. Maar Greenwood, geboren in Bradford, maakte meteen indruk.

"Hij kwam naar ons ontwikkelingscentrum nadat hij in het weekend met zijn doelpunten de plaatselijke krant had gehaald", onthult Senior. "Ik was daar een beetje vroeg en Mason stond daar al op de parkeerplaats waar hij ballen tegen de muur schoot, met beide benen. Het was ongelooflijk."

"Ik vroeg hem: 'Dus, ben jij de Mason die zestien doelpunten maakte in het weekend? Was het een beetje makkelijk voor jou? Hij keek me aan en zei: 'Als ik er niet was geweest, hadden we 1-0 verloren.'"

"Hij ging regelrecht naar ontwikkelingscentrum in Huddersfield, in de leeftijdsgroep boven de zijne. Elke club kreeg snel lucht van Mason, dus toen zaten ze allemaal achter hem aan."

Het is een moeilijke opdracht om een speler met zo'n wonderbaarlijk talent ge kunnen behouden, maar United heeft altijd uitstekend werk geleverd om zijn jonge talenten te beschermen ten externe afleidingen.

Het probleem met Greenwood was dat alles wat hij deed de aandacht trok.

Senior vervolgt: "We zouden naar The Cliff gaan om te trainen met onze jongelingen (vanuit Huddersfield) en we zouden de andere coaches - die enkele van de grootste talenten de opleiding hadden zien doorlopen - vragen wat ze dachten van Mason en zij zeiden: 'Deze jongen is speciaal!'"

"We maakten grapjes en zeiden: 'Als hij het niet haalt, kunnen we net zo goed alles inpakken!'"

"Je hebt een gevoel over sommige mensen, je denkt dat als deze speler groeit en zich ontwikkelt, hij een kans heeft."

"Maar bij Mason was het duidelijk. Geen enkele coach kan beweren dat hij een speler als hij kan ontwikkelen, hij heeft het gewoon."

"Alles wat we hem leerden, zou hij binnen dertig seconden oppakken. Het had bijna geen zin om hem te coachen."

"Ik ben er vrij zeker van dat hij het record op de 100 meter brak voor Great Britain Schools toen hij ongeveer dertien was."

"Het verhaal gaat dat hij de auto uitstapte tijdens de atletiekbijeenkomst en iedereen met vier of vijf seconden versloeg, zonder warming-up. Hij speelde vervolgens met zijn voetbal bij de auto en ging naar huis."

Menig jong talent vond het moeilijker en moeilijker om te schitteren terwijl de norm jaar na jaar stijgt, maar Greenwood liet het in elke leeftijdsklasse zien.

Hij maakte gemiddeld een doelpunt per wedstrijd voor United Onder-18 en Onder-23 en genereerde bekendheid dankzij spectaculaire doelpunten die via YouTube werden verspreid, waarbij zijn vrije trap tegen Onder-23 eerder dit jaar bijzonder populair bleek.

Vertegenwoordigers van Engeland belden al snel. Greenwood won de prijs voor het mooiste doelpunt van het toernooi, toen de Onder-18 Nederland, Frankrijk en Rusland versloeg om de Limoges Cup twaalf maanden geleden.

"Hij heeft de X-factor, hij maakt fantastische doelpunten", vertelt voormalig bondscoach van Engeland Onder-18 Neil Dewsnip aan Goal .

"Ik zag hem in de jeugdbeker voor United tegen en hij maakte die avond een paar doelpunten die Michael Owen-achtig waren. Hij passeerde drie of vier spelers vanaf de middenlijn."

"Ik liet hem voorin spelen met Arsenal's Bukayo Saka, of aan de zijkant. Hij kan overal spelen voorin, hij is fantastisch."

"Kan hij uitgroeien tot de nummer 9 van Manchester United? Zonder twijfel. Hij houdt gewoon van spelen. Hij is niet arrogant, hij wil gewoon de beste zijn die hij kan zijn, omdat hij weet wat daarvoor nodig is."

Het was slechts een kwestie van tijd voordat hij de overstap zou maken naar de eerste selectie en zijn debuut zou volgen tijdens de epische Champions League-overwinning op Paris Saint-Germain in het Parc des Princes in maart. Hij onderstreepte hoe zo'n grote indruk hij had gemaakt om manager Ole Gunner Solskjaer.

Een indrukwekkende invalbeurt tegen eerder dit seizoen, waar Greenwood bijna de winnende treffer maakte in het St. Mary's, draagt alleen maar bij aan het gevoel van opwinding dat heerst onder de fans.

De vraag die ze zich allemaal stelden was: Hoe kan een speler uit 2001 zo rustig zijn in een zo chaotisch United-team?

"Het is zo natuurlijk wat hij doet", vertelt United-jongeling Aidan Barlow, die al sinds negenjarige leeftijd met Greenwood speelt, aan Goal .

"Het is alsof hij is geboren om het te doen en zo is geweest sinds hij negen jaar oud was. Hij is nooit veranderd; tweebenig sinds hij jong was. Er was nooit twijfel dat hij zo jong in het eerste team zo spelen."

"Hij is een topjongen. Hij is grappig, hij heeft een goed karakter, maar hij kan ook stil zijn. Hij is een bescheiden kerel. Dat hij het zo goed doet, is een inspiratie voor ons allemaal."

Blessures en de weigering om Romelu Lukaku en Alexis Sánchez te vervangen, hebben de afgelopen weken gezorgd voor een gebrek aan aanvalsopties.

Solskjaer heeft echter snel zijn beslissing verdedigd om in de zomer geen nieuwe centrumspits te halen. Hij haalde in zijn argument de naam aan die bij de fans op Old Trafford inmiddels bekend is.

Greenwood kwelde de verdediging als zesjarige, maakte doelpunten met beide voeten voor de lol op elk jeugdniveau, en nu is hij klaar om de aanval te leiden in de Europa League-wedstrijd met donderdagavond.

Gezien de onberispelijke statistieken van Greenwood en hij fet dat hij pas achttien jaar oud is geworden, zal hij misschien degene die eindelijk de prestaties van de Class of '92 kan evenaren.

Lees beneden verder

"Elke keer dat hij speelt, op elk niveau, produceert hij", stelt Senior. "Er is geen reden om te denken dat hij het niet bij United kan blijven doen. Fans roepen al een tijdje om hem."

"Hij was niet eigenwijs, hij was een aardige jongen, hij was gewoon zelfverzekerd. Alan Smith was vergelijkbaar met dat toen hij een kind was. Hij was hetzelfde - sommige mensen weten gewoon dat ze op een hoog niveau gaan spelen, zelfs als ze zo jong zijn."

"De 'sky is the limit' voor Mason Greenwood."