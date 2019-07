De opkomst van Florentino - de toekomst van Portugal's middenveld

De twintigjarige brak in maart door bij het kampioenselftal van Benfica en wordt nu al in verband gebracht met de grootste clubs van Europa.

Niet alle jonge spelers vallen op met goals en fraaie dribbels. Florentino, de 20-jarige verdedigende middenvelder van , speelde als rechtsback toen hij tien jaar geleden voor het eerst opviel bij scouts van de Portugese grootmacht.

"Wat mij meteen opviel was zijn volwassenheid", herinnert Goncalo Bexiga zich in gesprek met Goal . De voormalig hoofd scouting van Benfica vervolgt: "Hij speelde als een prof. Zijn gevoel voor ruimte, zijn positionering, de manier waarop hij zo veel ballen veroverde... Zijn begrip van het spelletje was erg ongewoon voor een tienjarige jongen. Het valt niet mee om zulke eigenschappen te vinden bij jongens van zijn leeftijd."

Nadat men nog een aantal wedstrijden van hem had gekeken, speelde de jongeling uiteindelijk tegen Benfica. "Toen hij tegen ons kwam te spelen, was ik bij een andere wedstrijd, maar ik droeg onze teamcoördinator Rodrigo Magalhaes op hem te volgen, want we kregen goede feedback over hem en ik was fan van hem. Ik vroeg hem mij te vertellen of het de moeite waard was hem te benaderen", aldus Bexiga.

"Halverwege de eerste helft belde hij me al op en hij zei 'Dit hadden we gisteren al moeten doen, Goncalo', dus ik vertrok meteen bij de wedstrijd waar ik keek en zei mijn collega dat hij Florentino's vader moest vragen op mij te wachten. Ik wilde direct met hem praten en tijdens de onderhandelingen maakten we direct in orde dat hij voor ons zou komen voetballen."

Daarmee was het werk van Bexiga gedaan en droeg hij Florentino over aan Joao Tralhao, die later zijn jeugdtrainer werd. "Ik ontmoette Florentino op heel jonge leeftijd, toen hij net bij Benfica arriveerde", memoreert Tralhao. "Hij was toen al een goede professional en tegelijkertijd erg verlegen. Hij was er niet meteen op uit om sociale contacten te leggen; hij bleef heel koel."

Tralhao trainde de Onder-19, dus hij kon niet meteen aan de slag met Florentino, maar toen het eenmaal zo ver was, had de coach direct in de gaten hoe veel de jongeling was verbeterd. "Hij was in positieve zin veel veranderd. Zoals ik het zie was zijn weg van de Onder-12 naar de Onder-19 een mooie leercurve voor hem, want het potentieel was altijd daar. Hij was een absolute topspeler qua potentieel en hij was veel gegroeid."

Florentino's defensieve kwaliteiten die door Bexiga al werden opgemerkt zijn nooit verdwenen en zijn coaches werkten vervolgens aan andere aspecten van zijn spel. "Hij leerde erg snel. Hij snapt heel goed hoe het teamspelletje werkt en dat zien we nu terug bij het eerste elftal. Het was makkelijk om hem te trainen, want hij snapte alles snel en hij heeft ook hard gewerkt aan zijn vermogen om aanvallen op te zetten en zijn passing."

Aanvallende talenten zoals Joao Felix en Jota, die ook allebei al zijn gepromoveerd naar de hoofdmacht en de eveneens hoog aangeslagen Ze Gomes waren ook betrokken bij het Onder-19-team dat in 2017 reikte tot de finale van de UEFA Youth League. In dat team vol flair was de verdedigende inbreng van Florentino cruciaal, weet Tralhao.

"Florentino was in dat seizoen een van de belangrijkste spelers. Hij was enorm belangrijk voor ons team, omdat we zo aanvallend speelden. We hadden slechts twee middenvelders. Florentino en Gedson. Onze voorste vier spelers hoefden enkel aanvallend te denken, want Florentino zorgde ervoor dat spelers als Jota, Felix en Ze Gomes voorin hun ding konden doen. Hij dekte hun rug."

"In verdedigend opzicht is hij een wereldklasse speler. Florentino leest de wedstrijden zo goed. Hij weet perfect op welke positie hij moet staan om ballen terug te veroveren en hij was altijd erg, erg, erg goed in persoonlijke duels, dus we hebben ons met hem hoofdzakelijk beziggehouden om ook zijn aanvallende instincten te ontwikkelen", aldus Tralhao.

Dankzij die training veroverde hij in maart voor het eerst een plekje in de hoofdmacht, nadat hij het eerste deel van het seizoen doorbracht bij Benfica B. De hoofdmacht raakte verwikkeld in een zeer spannende titelrace, die uiteindelijk met een verschil van slechts twee punten in hun voordeel werd beslecht. Florentino was basisspeler in de laatste zeven wedstrijden.

Deze zomer zal het Felix - 'een genie' - zijn die volgens Bexiga een megatransfer gaat maken, maar niemand in het Estadio da Luz zal verbaasd zijn als Florentino zijn voorbeeld volgt in de nabije toekomst. Hij gaat de komende dagen een nieuw contract tekenen bij Benfica, waarna zijn afkoopsom honderd miljoen euro bedraagt.

Dat zal geïnteresseerden als en Paris Saint-Germain misschien voorlopig op een afstandje houden, maar het is verre van uitgesloten dat een grootmacht van die orde komende zomer of wellicht deze transferperiode al toe gaat slaan voor zo'n bedrag, bezweert zijn jeugdtrainer Tralhao. "Ik geloof oprecht niet dat hij nog lang onontdekt gaat blijven in Portugal. Ik ken hem erg goed en ik denk dat de topclubs in Europa zitten te springen om spelers zoals hij.

"Ze zullen naar Lissabon komen om hem naar hun club te halen. Florentino is het type speler dat iedereen wel in zijn team wil. Hij speelt op een positie waar het lastig is om jonge talenten te vinden. Het valt niet mee om iemand zoals hem te scouten in Europa of zelfs in de hele wereld. Hij kan fantastisch verdedigen, zijn positionering en timing zijn absoluut exceptioneel en zelfs aanvallend is hij goed. Hij kan ook nog eens opbouwen, dus kan hij alles leveren wat een coach zich maar kan wensen."