"De onderhandelingen tussen Mohamed en AC Milan verlopen goed"

AC Milan lijkt niet alleen Zlatan Ibrahimovic, maar ook Mohamed Elneny naar San Siro te gaan halen.

Vader Nasser Elneny verzekert dat de kans aanwezig is dat zijn zoon bij de -club aan de slag gaat. Elneny is eigendom van en speelt dit seizoen op huurbasis voor .

"De onderhandelingen tussen Mohamed en verlopen goed. De gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium", zo verzekert Elneny senior donderdag in gesprek met het televisiekanaal van Sada Al Balad. "Maar er is nog geen contract getekend. Ze hebben de interesse in mijn zoon nieuw leven in geblazen."

Lees beneden verder

"In de komende uren tekent Mohamed wellicht een contract met AC Milan." De 27-jarige Elneny kwam dit seizoen tot zeventien duels in alle competities. "Hij doet het goed bij Besiktas, maar hij wil naar AC Milan omdat de Serie A een sterkere competitie is", zo benadrukt de vader van de Egyptisch A-international.

Het is zeker niet de eerste keer dat Elneny aan AC Milan wordt gelinkt. In de zomer was er al sprake van concrete interesse en sindsdien hebben vertegenwoordigers van AC Milan regelmatig contact gezocht met zijn management.

Het is onduidelijk of het om een huurdeal of een definitieve transfer gaat. Het contract van de middenvelder met Arsenal loopt pas medio 2022 ten einde.