De 'Özil chop' - Arsenal's spelmaker legt uit hoe hij zijn handelsmerk uitvoert

De Duitser sprak exclusief met DAZN over zijn unieke manier van afronden die hij al meerdere keren heeft laten zien.

Het is 2-2 in het Emirates Stadium na een sprankelende comeback van .

Drie minuten geleden keek de ploeg van Arsène Wenger tegen nog tegen een 2-0 achterstand aan. Na de countergoal van Mohamed Salah leek de wedstrijd beslist.

Maar de gastheer heeft het duel laten kantelen. Eerst via een kopdoelpunt van Alexis Sánchez en daarna met een fraaie knal van Granit Xhaka.

Een stadion dat bijna volledig stil was, op 3.000 uitzinnige Liverpool-fans na, staat op z'n kop. En het zou voor The Gunners alleen nog maar beter worden.

Een mooie combinatie tussen Mesut Özil en Alexandre Lacazette brengt de linkspoot in scoringspositie en als Simon Mignolet zijn doel uitkomt, lift Özil de bal over de doelman in het net. Delirium!

Dat doelpunt, gemaakt in 2017, is de afgelopen twee jaar keer op keer opnieuw bekeken door fans van Arsenal. En dat is ook wel nodig om te begrijpen hoe Özil zijn kunststukje uitvoerde.

De meeste spelers zouden hebben gekozen voor een stiftbal over de aanstormende keeper. Maar Özil trapte juist tegen de bovenkant van de bal. Door het leer op die manier als het ware in de grond de schieten, stuiterde hij op en was Mignolet verslagen.

Je zou in eerste instantie kunnen denken aan een toevalstreffer, een verkeerd geraakte bal, maar dat is in deze situatie absoluut niet het geval.

Het simpele bewijs is dat de treffer tegen Liverpool niet op zichzelf staat. Özil heeft in de loop der jaren namelijk meerdere keren op deze kenmerkende manier gescoord.

Vorig seizoen zagen we het opnieuw, in de wedstrijden tegen en . We hebben de spelmaker zijn trucje zelfs zien uitvoeren bij penalty's op de training.

En als we teruggaan naar het EK van 2012, vinden we een fragment waarbij Özil de techniek gebruikt om twee tegenstanders van Denemarken te misleiden om de bal naar Sami Khedira te passen.

De vaardigheid is zo uniek voor de 30-jarige Arsenal-speler dat het nu bekend is geworden als 'de Özil chop'.

Maar wat is de wetenschap achter dit kunststukje en hoe kwam de creatieveling van de Londenaren op het idee om deze vaardigheid te ontwikkelen?

DAZN sprak exclusief met Özil om erachter te komen.

"Als voetballer wil je altijd nieuwe dingen proberen en ontdekken. Dus wanneer ik aan iets nieuws denk, wil ik dat op het veld proberen en kijken of het werkt", aldus de routinier.

"Tijdens trainingen heb ik al zo vaak op die manier gescoord, maar in wedstrijden schoot ik gewoon op een normale manier."

"Ik heb nu echter ontdekt dat het soms makkelijker voor mij is om op deze manier te scoren. De keeper is namelijk al uit zijn doel en als je de bal stift, kan een verdediger de bal misschien nog voor de doellijn tegenhouden."

"Met deze techniek kan je dat voorkomen. Je raakt de bal namelijk harder, waardoor hij sneller richting doel gaat en moeilijker te stoppen is."

Özil groeide op door in de straten van Gelsenkirchen aan zijn skills te werken.

Hij speelde straatvoetbal, meestal tegen kinderen die veel ouder en groter waren dan hij. Maar door zijn onvoorstelbare talent wist hij dat fysieke verschil te overbruggen.

Was de 'chop finish' iets waar hij destijds al aan dacht?

"Als ik dat toen op het beton had geprobeerd, dan had ik waarschijnlijk mijn knie gebroken", grapt hij.

"Ik denk dat het op straat veel lastiger is. Nu ik op zulke geweldige velden speel, is het veel makkelijker."

"Ik geloof dat de mensen het best graag zien. Mijn teamgenoten in elk geval wel. Als ik op de training op deze manier scoor, beginnen ze allemaal te juichen, dus volgens mij houden de mensen er wel van."