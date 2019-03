De NxGn-award: De lijst met de beste jonge voetballers ter wereld

Goal onthult woensdag de lijst met de vijftig grootste talenten ter wereld, waarin Vinicíus Júnior en Jadon Sancho hoge ogen zullen gooien.

De NxGn-award is terug en de competitie is groter dan ooit tevoren. Elk jaar onthult Goal de lijst met de vijftig beste spelers van negentien jaar en jonger die op basis van ervaring, potentieel en prestaties worden beoordeeld door de experts van onze 42 edities over de hele wereld.

Justin Kluivert werd vorig jaar gekozen als winnaar en de bij doorgebroken vleugelaanvaller verdiende er een transfer naar mee. De Nederlander is nog steeds pas negentien jaar oud, maar mag dit jaar niet meer meedoen omdat de grens dit jaar is getrokken bij geboortedatum 1 januari 2000, waardoor er voor het eerst enkel millennials in aanmerking komen voor de prijs. Dus wie zijn de kanshebbers?

Natuurlijk is -sensatie Vinicíus Júnior een van de gegadigden nu hij een uitstekende debuutjaar kent bij de Koninlijke. De achttienjarige is zo goed van start gegaan dat hij zelfs al een oproep voor Brazilië kreeg, die hij helaas moest afzeggen door een blessure. Nieuwe kansen gaan er echter ongetwijfeld komen voor dit talent, die in Jadon Sancho een geduchte concurrent heeft voor de titel.

Sancho is al wel international voor Engeland en kent een geweldige start bij . In januari maakte de van overgenomen vleugelaanvaller alweer zijn achtste goal in de en dat maakte hem de jongste speler die dit voor elkaar bokste.

En over Manchester City gesproken: Phil Foden blijft zichzelf ook maar bewijzen als een magische middenvelder. Niet voor niets dat trainer Josep Guardiola hem al omschrijft als een 'diamant' en als de 'Iniesta van Stockport'. Kan hij op basis daarvan de titel opeisen?

Het is sowieso een mooie tijd voor de jonge Engelse talenten, want ook Callum Hudson-Odoi heeft dit seizoen zijn grote doorbraak beleefd. wil hem dolgraag vastleggen, maar hield de poot stijf in januari en zal in de zomer opnieuw alles doen om de jongeling te behouden.

De Duitse grootmacht kan zichzelf echter geruststellen met de gedachte dat men er wel in is geslaagd om Alphonso Davies aan boord te krijgen. De jongste Canadese international ooit kwam afgelopen januari over van Vancouver Whitecaps en maakt nu al zijn eerste goals, zoals Rodrygo dat na de zomer hoopt te gaan doen bij Real Madrid nu hij voor veertig miljoen euro is vastgelegd als speler van de toekomst.

Ondertussen heeft Diego Lainez de interesse van Ajax naast zich neergelegd om voor Betis te tekenen en daar maakte hij al zijn debuut in LaLiga en de . Hij werd in dat toernooi zelfs de een na jongste Mexicaan die wist te scoren.

Sandro Tonali kan voorlopig alleen nog maar dromen van goals op het hoogste niveau, maar als uitblinker in de Serie B kreeg hij wel al zijn eerste oproep voor Italië, waardoor een debuut in de Europese top vermoedelijk niet lang op zich laat wachten.

De jongeling wordt al vergeleken met Andrea Pirlo en heeft concurrentie vanuit alle continenten als het aankomt op de titel NxGn 2019. Woensdag kun je op deze site lezen wie nu wordt gezien als beste millennial in de voetballerij.

De complete top 50 verschijnt om 13.00 uur op onze site en natuurlijk horen daar ook interviews, achtergrondverhalen en video's bij. Zorg dat je erbij bent!