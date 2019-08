De nieuwe Ronaldo? João Félix is iedere euro van de 126 miljoen waard

De Portugese sensatie is met veel druk op zijn schouders gearriveerd bij Atlético Madrid, maar daar zal hij goed mee omgaan.

Vrijwel ieder jong voetbaltalent wordt vroeg of laat vergeleken met een (voormalige) sterspeler, maar er zijn er weinig die tot 'de nieuwe Cristiano Ronaldo' worden omgedoopt.

Het zorgt alleen maar voor nog meer druk voor João Félix, de pas 19-jarige aanwinst van die deze zomer voor maar liefst 126 miljoen euro van naar Spanje ging.

Alsof dat enorme prijskaartje en de vergelijking nog niet genoeg waren, zei een andere Portugese voetballegende dat de grote investering veel verantwoordelijkheid op de jonge schouders van Félix legt. José Mourinho is van mening dat Atleti zelfs om de -titel zou moeten meedoen.

Félix loopt ondertussen helemaal niet voor alle aandacht weg.

"Meerdere Portugezen hebben hier in het verleden gespeeld; grote spelers die belangrijk waren voor het Portugese voetbal. Ik wil het hier net zo goed doen of zelfs nog beter", zei de nieuweling bij zijn aankomst.

"Ik wil zo goed mogelijk presteren, positief denken, hard werken om een geweldig seizoen te hebben en ik wil een ster worden bij Atlético Madrid."

"Leeftijd kan soms ergens invloed op hebben, maar ik ben volwassen genoeg om met deze situatie om te gaan. Ik weet hoe het is om bij een belangrijke club te voetballen en iedereen zegt dat ik er helemaal niet uitzie als negentien, ook al ben ik dat wel."

"Ik ben hier om historie te schrijven."

Een vergelijking met zijn illustere landgenoot hoeft wat hem betreft echter niet. "Cristiano is Cristiano en ik wil gewoon mezelf zijn."

Door zichzelf te zijn zal Félix ook helemaal niet op Ronaldo lijken.

Los van hun nationaliteit en hun uitzonderlijke kwaliteiten als aanvallende voetballers hebben deze twee spelers weinig met elkaar gemeen. Vergelijkingen zijn voor de tiener daarom alleen maar oneerlijk.

Terwijl Ronaldo doorbrak als vleugelspeler en zich later ontwikkelde tot centrumspits, is Félix voornamelijk een tweede aanvaller die net achter de centrumspits speelt.

Een andere eigenschap die ze wel lijken te delen, is de mentaliteit en de wil om de allerbeste te zijn.

"Cristiano Ronaldo heeft vijf keer de Ballon d'Or gewonnen en dat is de droom van iedere voetballer. Ik zou natuurlijk graag zoals Cristiano willen zijn", vertelde Félix over de aanhoudende vergelijking.

Diego Simeone is ook erg onder de indruk van die 'honger'. "Het mooiste aan hem is zijn bereidheid om te leren en als je dat als speler hebt, is de weg naar de top altijd korter."

Ook op zijn nieuwe teamgenoten heeft de jongeling al een enorme impact.

"Hij heeft echt veel persoonlijkheid", vindt middenvelder Koke.

"Het is niet makkelijk om negentien te zijn en dan de druk te hebben van de transfersom die voor hem is betaald."

"Je moet hem wel wat tijd geven. Als hij een keer twee wedstrijden slecht speelt, maak je hem niet af."

"João geniet van het voetbal. Hij heeft veel kwaliteit, maar ik houd het meest van de paniek bij de tegenstander die hij met zijn dribbels veroorzaakt. Hij wil graag de bal hebben en is niet te bang om erom te vragen."

De moeilijkste taak die Félix in de Spaanse hoofdstad moet volbrengen, is echter het opvolgen van Antoine Griezmann.

Hoewel de Fransman niet door iedere fan met liefde wordt herinnerd, vanwege de controversiële manier waarop hij vertrok, vulde hij zijn plek in de 4-4-1-1-formatie van Simeone wel perfect in.

Griezmann werkte niet alleen hard, hij voegde ook flair en magie aan het spel toe zoals maar weinigen dat konden.

Félix is in ieder opzicht een perfecte vervanger voor Atlético's talisman. Bij Benfica had hij immers dezelfde rol, en met succes. De jonge Portugees scoorde vorig seizoen veertien keer en hij negen assists.

Met zijn ongelooflijke spelinzicht, oog voor een beslissende pass, klinische afronding en creativiteit heeft de Portugees de potentie om voor nog meer magie te zorgen dan Griezmann in het verleden.

"We zitten pas in de voorbereiding, maar het is nu al duidelijk dat hij een geweldig talent is", oordeelde doelman Jan Oblak. Félix schitterde onder meer door twee keer te scoren tegen het van Ronaldo (2-1).

"Met zo veel talent kan hij uitgroeien tot een fantastische voetballer."

"Ik weet zeker dat dit de juiste plek voor hem is. Hij gaat onder leiding van Diego Simeone heel veel leren."

"Er is geen twijfel dat Félix een groot talent is en als hij zo doorgaat en hard blijft trainen, wordt hij absoluut een speler van wereldklasse."

De belangrijkste twijfel na zijn overstap naar Atlético is of een defensieve coach als Simeone het beste uit Félix kan halen.

Cholo heeft met meerdere spitsen samengewerkt die nooit succesvol. Gelson Martins en Thomas Lemar zijn de laatste toevoegingen aan het lijstje waarop ook al de namen van Jackson Martínez, Luciano Vietto, Raúl Jiménez en Vitolo stonden.

De uitdaging voor Félix, voorafgaand aan de Spaanse competitiestart van dit weekend, is dus om niet in dat rijtje te komen.

De uitdaging is om later in één adem te worden genoemd met Radamel Falcao, Diego Costa en Griezmann. Aanvallers die een topniveau haalden met Simeone als hun trainer. En in één adem met Diego Forlan, Sergio Agüero en Fernando Torres, die vóór de komst van de Argentijn al een sterrenstatus kregen in Madrid.

"Als hij bescheiden en respectvol is en kan luisteren, wordt hij een grote speler waarover we nog veel zullen praten", zei Forlan over de jonge aanwinst.

"Hij heeft een mooie toekomst voor zich."

Die toekomst houdt niet per se in dat hij de 'nieuwe Ronaldo' moet worden, maar als hij zijn potentieel kan waarmaken, kan hij qua niveau en status zeker bij zijn landgenoot in de buurt komen.