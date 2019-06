De nieuwe Neuer? Doelman Duitsland Onder-21 treedt in voetsporen van Bayern München's nummer 1

Schalke 04 hoopt de 22-jarige doelman te verleiden tot een nieuw contract, maar zijn prestaties in Italië zorgen voor interesse van andere clubs.

"Ik kan nog steeds door Gelsenkirchen lopen zonder aangesproken te worden", vertelde Alexander Nübel vrijdag aan Goal . "Mijn leven is de afgelopen maanden niet veranderd."

Dat kan echter een beetje anders zijn als hij volgende week naar huis gaat.

Nübel kan terugkeren naar Gelsenkirchen als de winnaar van het EK Onder-21.

Exact tien jaar nadat Manuel Neuer zich ontpopte als een van de meest veelbelovende doelmannen ter wereld door Duitsland aan de titel te helpen in Zweden, staat Nübel op het punt om dit voorbeeld te volgen, dit keer in Italië.

Neuer incasseerde slechts één doelpunt tijdens het gewonnen toernooi met zijn land in 2009. Nübel werd vijf keer geklopt op weg naar Duitsland's finale. Dit was slechts één keer uit open spel, waar de andere vier tegendoelpunten volgden uit strafschoppen.

Ze zouden zonder hem zeker niet zo ver zijn gekomen.

Terwijl de regerend kampioen in de halve finale tegen Roemenië tegen een 2-1 achterstand aankeek, maakte Nübel de redding van het toernooi tot dusver. Met een adembenemende reactie voorkwam hij dat George Puscas zijn hattrick kon maken net voor rust.

Het was een cruciaal moment in een gekke wedstrijd. Duitsland herstelde in de tweede helft de achterstand en won met 4-2, dankzij late doelpunten van Luca Waldschmidt en Nadiem Amiri.

Nübel heeft niet alleen indruk gemaakt met zijn reflexen. Hij is ook uitzonderlijk geweest met de bal aan zijn voeten.





In aanloop naar de finale van zondag tegen Spanje, gaf hij meer succesvolle passes dan elke andere doelman (92) op het EK Onder-21 en had hij de beste passingzuiverheid (84,4 procent).

Niet dat degenen die Nübel's carrière hebben gevolgd of met hem samen hebben gespeeld verrast zijn.

"Alex was altijd beter met zijn voeten dan veel van onze veldspelers", vertelde voormalig ploeggenoot bij Paderborn Eric Kroll.

"Als je Alex in je team had, was de helft van de klus al geklaard. Je wist dat je hem altijd de bal kon geven."

De 22-jarige Duitser speelde feitelijk eerst als spits tot veertienjarige leeftijd bij Paderborn, voordat hij eerst werd omgevormd tot een verdedigende middenvelder en vervolgens als doelman.

Maar zelfs toen was Paderborn er niet helemaal zeker van waar Nübel het best tot zijn recht kwam. In sommige jeugdwedstrijden speelde hij de ene helft voorin en de andere helft stond hij tussen de palen.

Hoofdcoach André Breitenreiter en keeperstrainer Simon Henzler wisten echter dat ze een buitengewoon getalenteerde, zeer moderne doelman tot hun beschikking hadden.

Dus toen ze in de zomer van 2015 naar verhuisden, namen ze Nübel mee.

Hij maakte zijn professionele debuut in mei van het volgende jaar en dit seizoen verdrong hij aanvoerder en lokale held Ralf Fahrmann als eerste keus onder de lat.

Gegeven zijn doorbraak bij Schalke, zijn de vergelijkingen met Neuer snel gemaakt en treffend.

Niet dat het iets nieuws is. Nübel kreeg zelfs de bijnaam 'Manuel' van zijn voormalige teamgenoten bij Paderborn.

De overeenkomsten zijn zeker duidelijk en Neuer zelf heeft toegegeven dat hij onder de indruk was van de vorm van Nübel voor club en land.

De speculatie neemt nu toe dat een bod op de erfgenaam van Neuer overweegt, vooral omdat hij nog maar een contract voor één jaar heeft bij Schalke.

Uli Hoeness heeft zijn kaken stijf op elkaar gehouen en stelde dat het aan sportief directeur Hasan Salihamidzic is om te beslissen. De club uit Beieren zal echter zeker in de verleiding komen om een poging te wagen, aangezien en naar verluidt ook lonken naar de diensten van Nübel.

Nübel laat over de onderweg op dit moment nog niks los: "We hebben een belangrijke wedstrijd op zondag en ik weet niet wat er daarna komt."

Hij wil duidelijk onder de radar blijven. Helaas voor hem is het snel gedaan met de anonimiteit.

Zoals Fahrmann onlangs verklaarde: "Alex is een van de meest getalenteerde doelmannen die Duitsland ooit heeft gehad. Hij staat misschien nog niet zo in de schijnwerpers, maar dat zal hij snel staan. Dan kan ik je verzekeren."