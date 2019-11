De Nieuwe Koningen? Salah en Mané schitteren terwijl Liverpool grote stap naar titel zet

Een Premier League-titel is een stap dichterbij gekomen voor Liverpool na een indrukwekkende 3-1 zege op regerend landskampioen Manchester City.

Een grote wedstrijd vereist grote prestaties.

En voor waren de drie punten het allerbelangrijkste. Ze hebben een grote stap gezet in het beëindigen van dat lange wachten op een Premier League-titel.

Jürgen Klopp zou het gisteravond zo hebben gedroomd. Zijn team was de vraag gesteld, konden ze presteren wanneer de druk erop stond? Konden ze , de kampioen, de recordbrekers, de treble-winnaar verslaan?

Dat konden ze.

Door de 3-1 overwinning hebben the Reds negen punten voorsprong op Josep Guardiola's ploeg, waarvoor Anfield wederom een hindernis was die niet genomen kon worden. City, het grote City, had geen antwoorden. Ze blijven vierde op de ranglijst.

De stempel van Super Sunday was terecht, waar twee van 's werelds beste teams het tegen elkaar opnamen. De verschillen in de wedstrijd vorig jaar waren klein, een conservatieve aangelegenhied, maar deze keer was het een wereld van verschil. Soms was het een genot om naar te kijken.

Dat was zeker het geval als je een Liverpool-fan bent. Hun elfde seizoenszege van veruit hun beste, een overwinning vol vastberadenheid, agressie en klinische afronding.

Klopp had iedereen aangespoord, inclusief de hotdogverkopers, om hun steentje bij te dragen om het leven van City zo ongemakkelijk mogelijk te maken.

Zijn wens werd de waarheid.

Zijn fans waren luidruchtig, zijn team was zelfverzekerd. Anfield knetterde, het floot uit en het brulde. De spelers van Liverpool reageerden.

Binnen zes minuten spelen namen ze de voorsprong. Fabinho, die rust kreeg tegen Aston Villa met deze wedstrijd in gedachten, zorgde voor vuurwerk met een afstandschot dat Claudio Bravo te machtig was. Had de stand-in van Ederson het beter kunnen doen? Het was een machtige uithaal van de Braziliaan, die zijn tweede doelpunt voor de club maakte.

Fabinho heeft zichzelf gevestigd als een van de grote spelers van Klopp en nog een van die spelers zorgde voor de tweede tik van de wedstrijd.

De recente vorm van Mohamed Salah was niet om over naar huis te schrijven. De enkelblessure die hij een maand geleden tegen opliep heeft hem een tijdje achtervolgt. Tegen Villa een week geleden werd hij gewisseld toen zijn team achter stond. Ondenkbaar.

Maar Anfield? Dat is zijn kasteel. Dat is zijn thuis. En na dertien minuten betroonde hij de prestatie voor een compleet Liverpool.

Het wsa een uitstekend doelpunt. Een pass van Trent Alexander-Arnold stelde Andy Robertson in staat om de aanval te zoeken. Robertson's voorzet was perfect, Salah's loopactie was perfect. Zijn kopbal gaf Bravo geen enkele kans.

Salah staat na slechts 44 wedstrijden in de Premier League op Anfield op 38 doelpunten, opmerkelijke cijfers. Hij haalt misschien niet de cijfers van dat ongelooflijke eerste jaar aan de Merseyside, maar hij is niet minder belangrijk voor Klopp en zijn team. Dit was een belangrijke goal ik een belangrijke wedstrijd. Zijn enkel zorgde weer voor problemen, maar hij bleef binnen de lijnen.

Liverpool had gescoord met hun eerste twee schoten in de eerste helft en ze scoorden ook uit hun eerste poging na de rust. Dit keer was het Jordan Henderson met het voorbereidende werk en Sadio Mané met de afronding. De Senegalees staat nu op elf doelpunten dit seizoen.

Liverpool trok zich daarna terug, teruggedrongen door het balbezit van City. Het was soms gespannen en nerveus, maar Guardiola's ploeg was alleen via Bernardo Silva trefzeker. Ze eindigden de wedstrijd ratalend, boos en geïrriteerd door de scheidsrechter, door de fans, door de tegenstander.

Dat hebben ze ingewreven. Liverpool irriteert City als geen ander. Ze hebben het jarenlang gedaan.

En nu kijken ze op het neer.

De Nieuw Koningen? Op basis van dit bewijs kunnen ze dat zijn.