De nieuwe Fernandinho en Willian? Shakhtar's nieuwe Braziliaanse tienertalenten klaar voor de top

Marcos Antonio en Tete zijn nog geen gevestigde namen, maar met goede prestaties in de Champions League kan daar snel verandering in komen.

Shakhtar Donetsk en Braziliaanse voetballers. Het is misschien wel één van de vreemdste voetbalhuwelijken uit de laatste vijftien jaar, maar wel één die de nodige vruchten heeft afgeworpen.

Fernandinho, Douglas Costa, Willian, Fred, Luiz Adriano, Bernard, Alex Teixeira en Elano zijn slechts een paar namen van de Seleção die sinds de eeuwwisseling bij de Oekraïense topclub doorbraken. Shakhtar heeft zich bewezen als een ideale club voor Zuid-Amerikaanse spelers om zich in de schijnwerpers te spelen, terwijl ze ook mochten proeven aan -voetbal.

Ondanks enige bezorgdheid dat de toevoer van nieuwe talenten de afgelopen twee jaar was gestopt, lijkt het er nu op dat die veronderstelling voorbarig was.

Paulo Fonseca, die naar vertrok, werd in de zomer vervangen voor de Portugees Luis Castro en onder zijn leiding staat Shakhtar woensdagavond tegenover . De thuisploeg won dit seizoen alle zeven wedstrijden op het hoogste niveau in Oekraïne. Men scoorde bijna twee keer zo vaak als iedere andere club.

Middenvelder Taison wordt in de kranten veel besproken vanwege zijn gemiste transfer naar , maar tienertalenten Marcos Antonio en Tete zijn de meest veelbelovende spelers voor hen die regelmatig naar Shakhtar kijken.

Marcos Antonio wordt al een tijdje door veel scouts in de gaten gehouden nadat hij in 2017 indruk maakte op het WK Onder-17, waar Brazilië derde werd. Als jeugdproduct van Club Athletico Paranaense arriveerde hij in februari in Donetsk na een halfjaar bij het Portugese Estoril te hebben gespeeld.

De nieuweling, die naar verluidt 3,5 miljoen euro kostte, groeide vrijwel meteen uit tot vaste basisspeler. De 19-jarige speler voelt zich het prettigst als defensieve middenvelder voor een viermansdefensie, maar hij is ook in staat om zich aanvallend te laten gelden en in het strafschopgebied van de tegenstander te verschijnen.

"Ik houd van het spel van Casemiro en Philippe Coutinho. Uitstekende passing, geweldige doelpogingen, snelheid en de vaardigheid om doelpunten te maken zijn de beste kwaliteiten die een speler kan hebben", zei hij op de officiële website van Shakhtar op de vraag wie zijn voorbeelden zijn.

Het is misschien wel typerend voor zijn eigen kwaliteiten dat hij twee behoorlijk verschillende spelers noemt. Marcos Antonio probeert aan de bal zelden iets te doen dat te moeilijk is. Hij onderscheidt zich juist van andere middenvelders van zijn leeftijd door de snelheid waarmee hij de bal ontvangt en meteen doorspeelt naar een teamgenoot.

Met zijn pressievoetbal heeft het talent ook indruk gemaakt. Fonseca gebruikte hem zelfs even als centrale spits op de rand van de zestien als de tegenstander bij een doeltrap van achteruit wilde opbouwen. Vervolgens zakte hij dan terug als hij de bal niet kon veroveren.

Maar niet alleen op zulke momenten verschijnt hij rond het penaltygebied van de opponent. Zijn treffer tegen Mariupol bewees in augustus hoe graag hij meegaat naar voren. Antonio begon de aanval in de middencirkel en dook uiteindelijk voor de keeper op om van dichtbij te scoren.

In hetzelfde duel maakte teamgenoot Tete zijn eerste twee goals van het seizoen, door vanaf rechts naar binnen te draaien en uit te halen met links. Hij schoot ook tegen de paal en dwong de keeper een razendsnelle reflex te maken in de wedstrijd die Shakhtar met 5-1 won.

Tete, die in eigen land de bijnaam Hurricane heeft, speelde nooit een profduel namens Grêmio voordat Shakhtar hem daar in maart voor tien miljoen euro weghaalde. Brazilië worstelde begin dit jaar op de Copa Sudamericano voor Onder-20, maar Tete blonk wel uit dankzij zijn aanvallende intenties. Niet lang daarna verhuisde hij dus naar Europa.

Zijn eerste veertien wedstrijden bij Shakhtar leverden zes goals en drie assists op. Inclusief twee treffers en een assist in de Oekraïense bekerfinale van vorig seizoen tegen FK Inhulets (4-0 winst) en de cruciale gelijkmaker tegen Dynamo Kiev waarmee de titelverdediger zich opnieuw tot landskampioen kroonde.

Tete is zeer begaafd en ontzettend snel zonder de bal. Het enige 'probleem' met zijn spel is zijn voorspelbaarheid, aangezien hij continu naar zijn sterkere linkervoet draait. Of de 19-jarige jongeling op de rechterflank blijft spelen of een meer centrale rol krijgt - waar hij af en toe al speelde - is nog niet duidelijk, maar hij is hoe dan ook een speler die zelfs de beste verdedigingslinie in de problemen kan brengen.

Zowel Tete als Marcos Antonio gaan zeer waarschijnlijk in Kharkov in actie komen tegen City en hun niveau kan voor een groot deel uitmaken of Castro's elftal de tweede ronde kan halen. Het grote podium staat klaar voor de nieuwe Braziliaanse talenten van Shakhtar Donetsk. Winnen van de Champions League-favoriet zou een prachtige manier zijn om hunzelf te introduceren aan de voetbalwereld.