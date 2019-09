De Mos zet vraagtekens: "Hij wordt verkeerd gebruikt bij Ajax"

Razvan Marin was bijna een half jaar geleden al de eerste grote aankoop van Ajax voor het huidige seizoen.

Hoewel de 23-jarige middenvelder met zijn transfersom van 12,5 miljoen euro een van de duurste aankopen ooit van is, heeft hij tot dusver nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Ook in de wedstrijd tegen , waarin Marin voor het eerst sinds weken weer in de basis stond, kon hij niet imponeren.

"Ik moet eerlijk zeggen dat het weer niks was", erkent Aad de Mos vrijdag in gesprek met De Telegraaf . De trainer in ruste, een kenner van het Belgische voetbal, was maanden terug juist nog lovend over de kwaliteiten van de Roemeens international. Hij ziet nu een wereld van verschil tussen de Marin van en de Marin van Ajax. "Die jongen kan echt goed voetballen, maar op dit moment zie ik een speler zonder enig vertrouwen. Zijn hele lichaamstaal straalt dat uit."

Aron Winter, vorig seizoen assistent van Ten Hag, stelt dat Marin 'een speler met grote kwaliteiten' is, maar ook 'een heel andere voetballer dan bijvoorbeeld Lasse Schöne'. "Terwijl hij nu wel op die plek speelt", stipt de oud-middenvelder aan. Daar wringt de schoen in de ogen van De Mos. "Marin wordt op dit moment verkeerd gebruikt bij Ajax. Hij komt tot zijn recht als hij kan pendelen; van het ene naar het andere strafschopgebied kan gaan. Op die manier speelde hij ook bij Standard Luik."

"Bij Ajax moet hij een verbindingsspeler zijn die geen bal mag verliezen. Zoals hij nu speelt, komen zijn kwaliteiten niet naar voren en dat gaat ten koste van zijn vertrouwen." Winter wijst erop dat het voor nieuwe spelers uit het buitenland altijd wennen is bij Ajax. Ten eerste vanwege het hoge niveau bij het positiespel, maar ook vaak qua kleine ruimtes waarin Ajax speelt. "Dat geldt extra voor spelers die vanuit het buitenland komen. Die hebben echt tijd nodig om zich dat typische Ajax-voetbal eigen te maken."

De Mos heeft er goede hoop op dat Marin toch boven zal komen drijven bij Ajax en wijst erop dat ook David Neres tijd nodig had om te acclimatiseren. "Toen is hij het toch goed gaan doen. Dat zou met Marin ook heel goed kunnen gebeuren, want hij heeft zeker kwaliteiten." Winter geeft aan dat de tijd dringt voor Marin, daar Lisandro Martinez en Edson Álvarez op het middenveld spelen en Donny van de Beek terug is van zijn blessure. "Ook Quincy Promes kan daar prima spelen. De concurrentie is moordend en dan moet je niet te veel tijd nodig hebben om je aan te passen, want dan verlies je die strijd."