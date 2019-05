De Mos waarschuwt voor 'Van Basten-scenario' bij 'het Ajax van België'

Het seizoen van RSC Anderlecht verloopt rampzalig en Aad de Mos is bang dat ook Vincent Kompany de gevallen topclub niet uit het slop weet te trekken.

De 33-jarige verdediger kondigde zondag zijn afscheid aan bij en meldde enkele uren later dat hij door is aangetrokken als speler-trainer.

De grootmacht uit Brussel plaatste zich voor het eerst in 56 jaar niet voor Europees voetbal. Een tegenvaller van ongekende proporties, zo oordeelt De Mos in een onderhoud met het Algemeen Dagblad. "Het is een drama voor de clubleiding en de fans. Bovendien is het voor het gezicht van de club een verschrikking. Kijk, Anderlecht is natuurlijk het van België. De club heeft een rijke historie op Europees en landelijk niveau. Nu moet het ineens KAA Gent, RC Genk en Royal Antwerp voor zich dulden."



De oud-trainer van Anderlecht vindt dat de beleidsbepalers een onverantwoord risico nemen. "Kompany heeft geen ervaring in het trainersvak, het moeilijkste vak dat er is. Bij Manchester City en de Rode Duivels speelt hij natuurlijk samen met wereldspelers. Bij Anderlecht is dat wel even anders. Daar heb je met derde garnituur spelers te maken. Ik ben bang dat de huidige selectie zijn niveau niet aankan."



De Mos heeft het zelfs over een mogelijk 'Van Basten-scenario' bij zijn voormalig werkgever uit België. De oud-aanvaller bereikte de absolute top als speler van het , Ajax en , maar kon die successen als trainer nooit evenaren. "Voor het trainersvak moet je eerst vlieguren maken alvorens je bij een topclub aan de slag gaat."



"Kompany is te goed voor zo'n kleedkamer", vervolgt De Mos zijn waarschuwing richting het bestuur van Anderlecht. "Bij winst is er niets aan de hand, maar als je verliest dan kan het wrijving gaan geven. Helemaal als hij op basis van zijn leeftijd en lichaam wat minder trainingsuren wil maken. Daar gaan jongens zich aan storen."