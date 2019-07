De Mos vreest voor FC Twente: "Die trainer is een vriendje van Van Leeuwen"

Aad de Mos denkt dat FC Twente het dit seizoen lastig kan krijgen in de strijd tegen degradatie.

De oud-trainer is kritisch op de aanstelling van Gonzalo García García als hoofdtrainer van de promovendus en verwacht dat de Enschedeërs bij een aantal slechte resultaten onder druk zullen komen.

"Wie er degradeert? Ploegen waar de pleuris uitbreekt als er in de eerste vijf wedstrijden geen punten worden gehad", voorspelt De Mos in het Algemeen Dagblad.

"Die García García van Twente is een vriendje van de technisch directeur natuurlijk, van Ted van Leeuwen. Aardige vent die García García, goede dingen van gezien al, maar als de mayonaise uit de tube is gaat het mis. Dan klapt iedereen erop daar."

Ook en behoren komend seizoen volgens de algemene opinie tot de degradatiekandidaten, maar De Mos ziet het anders. "RKC? Nee die gaan juist in één ruk door. Fred Grim is tactisch een goede trainer hoor", zegt De Mos.

"En wat denk je van Emmen. Dick Lukkien is een heel goede coach. Lig ik zondagochtend op het bankie die wedstrijden te kijken, dan gaat het precies zoals Lukkien van tevoren had gezegd. 'Lekker pik, goed gedaan', denk ik dan."

De Mos blikt ook vooruit naar het seizoen in de . " is een titelkandidaat. NAC met Brood ook. Prima trainer. En een fris elftalletje hoor. Er zijn er daar veel uitgegooid en dat was nodig, hoor. Ik heb ze een paar keer in oefenwedstrijden kunnen zien. Dat zag er goed uit", aldus de trainer in ruste.

"Ze hebben daar nu zo'n Belgische technisch directeur (Tom Van den Abbeele, red.) en die regelde allemaal Belgische clubs om tegen te spelen. Die Belgen zijn eerder begonnen dus dat was moeilijk voor ze. Maar dat is dan ook weer een goede les voor ze geweest."