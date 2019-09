De Mos sneert naar 'papegaaien' na overwinning van Ajax op Lille

Tijdens de 3-0 overwinning op Lille OSC bestond het controlerende blok op het middenveld van Ajax andermaal uit Edson Álvarez en Lisandro Martínez.

Het duo kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek in de media, maar daar kan Aad de Mos zich niet in vinden. De analist annex oefenmeester in ruste sneert via Twitter naar de 'papegaaien in de studio's'.

"Hoe durf je het te zeggen? De papegaaien in de studio's, die zeggen dat geen middenveld heeft", schrijft De Mos, verwijzend naar Veronica, de NOS en FOX Sports. Onder meer Johan Derksen liet zich voor én na de wedstrijd weinig lovend uit over het middenveld van de Amsterdammers. "De kansen die kreeg, kwamen toch omdat die twee mensen lieten lopen."

"Waar ze voor staan, hebben ze redelijk in gefaald. Risicoloze balletjes kun je er duizend van geven in een wedstrijd", sprak Derksen dinsdagavond in de studio van Veronica.

Ook collega-analist Wim Kieft plaatste een kritische noot bij het spel van Martínez en Álvarez. "Martínez en Álvarez staan daar voor de controle. Heel vaak in de omschakeling waren ze er niet. Voor je organisatie is dat dodelijk."

De Mos is beter te spreken over het spel van het middenveld van Ajax, dat gecompleteerd werd door Quincy Promes. "Na gisteren hebben veel pseudo-kenners zich belachelijk gemaakt", stelt De Mos, die de hashtags #Alvarez, #Martinez, #Promes #Topbalans #TenHag toevoegt. "Proficiat."