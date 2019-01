De Mos: "Messi wilde hem er graag bij, dan mag het iets kosten"

Aad de Mos is niet erg verrast dat Barcelona zo'n torenhoge transfersom betaalt om Frenkie de Jong na dit seizoen over te nemen van Ajax.

Barcelona en Ajax maakten woensdag bekend dat De Jong voor maximaal 86 miljoen euro naar Catalonië gaat verkassen. "De grote baas, Lionel Messi, wilde hem er absoluut bij en dan mag het iets kosten", reageert De Mos in gesprek met Het Laatste Nieuws.



Ook Paris Saint-Germain en Manchester City aasden op De Jong. De Mos is blij dat de Oranje-international voor Barcelona heeft gekozen. "Het voetbal dat Barcelona speelt, is De Jong op het lijf geschreven." De Mos doelt onder meer op het combineren op de korte ruimte. "Als Frenkie aan de bal is, ga ik op het puntje van mijn stoel zitten. Dan kan er altijd iets onverwachts gebeuren."



"Terwijl jij en ik twee voetballende oplossingen zien, ziet De Jong er drie of vier. Op die manier kan hij verrassend uit de hoek komen. En ook belangrijk: hij speelt haast altijd diep, in plaats van breed." De Mos is niet verrast door het hoge bedrag dat Barcelona betaalt. De oefenmeester stelt dat dit nou eenmaal een gegeven is van de huidige transfermarkt. "Als ik in de krant lees dat een speler voor vijftien miljoen wordt getransfereerd, draai ik mijn bladzijde al om, want dan zal het wel geen goeie zijn", lacht hij.



Oud-voetballer Robbie Haemhouts, die bij Willem II de kleedkamer deelde met De Jong, had altijd al hoge verwachtingen van de middenvelder. "Frenkie stond destijds open voor de goede raad van oudere spelers, maar eerlijk gezegd konden we hem op voetbalvlak niet zo heel veel bijbrengen", vertelt Haemhouts. "De anderen voelden toen al dat hij het veel verder zou schoppen."



"Omdat Frenkie toen piepjong was, kwam hij dat eerste jaar weinig aan de bak. Maar toch zag je al dat hij iets speciaals had." De Belg verwacht niet dat De Jong zenuwachtig wordt als hij in het Camp Nou moet voetballen. "Daar komt bij dat er bij Frenkie een heel goede kop op staat. Naast het veld is hij een nuchtere en bescheiden jongen, op het veld heeft hij schijt aan iedereen. Daarmee bedoel ik dat hij zelfbewust zijn eigen weg gaat."