De Mos komt na twintig dagen met bizarre omwenteling over Dest

De KNVB hoeft zich niet overmatig in te spannen om Sergiño Dest voor het Nederlands elftal te laten kiezen, zo vindt Aad de Mos.

De rechtsback van kan kiezen tussen Oranje en de Verenigde Staten; hij speelde al twee oefeninterlands voor Team USA en kan zich definitief vastleggen als hij op 12 oktober uitkomt tegen Cuba in de CONCACAF .

De Mos denkt dat de KNVB de aandacht beter kan richten op Mohamed Ihattaren. Dest is in zijn ogen 'geen speler van de buitencategorie'. Het is een opvallende omwenteling van De Mos, die twintig dagen geleden op Twitter nog pleitte voor de entree van Dest bij Oranje. De rechtsback van Ajax zou Oranje kunnen helpen richting de winst op het EK, schreef hij zelfs. "Nu nog Dest en Ihattaren bij Oranje zien te krijgen en Ronald Koeman heeft een selectie die voor titel gaat bij EURO 2020", aldus De Mos.

Zondagavond slaat De Mos bij Rondo een andere toon aan. "Ik zou me zorgen maken om Ihattaren en Hakim Ziyech, dat zijn jongens die het verschil maken. Dest doet het goed, maar in het eerste jaar kan het altijd vanzelf gaan. In het tweede jaar moeten spelers gaan nadenken en komt de druk erbij, zoals je zag met Kasper Dolberg en nu met Noussair Mazraoui. Ze worden nu geconfronteerd met het verleden: het moet beter of ze moeten het niveau houden."

De Mos lijkt omtrent Dest wat op de zaken vooruit te lopen, aangezien dit pas zijn eerste seizoen is in Ajax 1. De achttienjarige back debuteerde anderhalve maand geleden pas in de Eredvisie, in het duel met (5-0). Desondanks blijft De Mos erbij dat de KNVB zich 'druk moet maken om Ihattaren'. "Maar ik zou me niet druk maken om Dest. Zeker niet als je weet dat Rick Karsdorp eraan komt. En Hans Hateboer is een goede speler."

Henk Spaan vult tot slot aan dat Joël Veltman op dit moment 'echt een betere speler' is op de rechtsbackpositie dan Dest, die het zaterdag tegen (2-0) moet doen met een invalbeurt van 24 minuten.