De Mos haalt uit: "Kan niet anders of dit is zijn laatste duel op dit niveau"

Chelsea en Ajax hielden elkaar dinsdagavond in een bizar duel in evenwicht.

Scheidsrechter Gianluca Rocchi eiste een hoofdrol op in de wedstrijd, die uiteindelijk in 4-4 eindigde. De Italiaanse arbiter stuurde bij een 2-4 voorsprong voor de Amsterdammers Daley Blind en Joël Veltman weg met tweemaal twee keer een gele kaart, waarbij laatstgenoemde vanwege een vermeende handsbal ook nog een penalty tegen kreeg.

Aad de Mos is een dag later niet te spreken over de arbitrage. "Het kan haast niet anders of dit is zijn allerlaatste wedstrijd op dit niveau. is niet getild, maar zwaar getild", vertelt de oud-trainer van de Amsterdammers in gesprek met De Telegraaf.

De Mos geeft Rocchi het rapportcijfer 2 mee voor zijn optreden. "Maar ook de VAR liet Ajax in de steek. Die had zoals de regels voorschrijven na de overtreding van Blind moeten zeggen: we stoppen daar, bij twee keer geel. Dus geen penalty tegen en rood voor Veltman."

De Mos is wel te spreken over het optreden van Hakim Ziyech op Stamford Bridge. De spelmaker van Ajax krijgt namelijk een 10 voor zijn wedstrijd: "Laat iedereen nou alsjeblieft stoppen met de vraag of Hakim wel of niet geschikt is voor de absolute top."

"Hij speelt bij Ajax en dat is op dit moment wereldtop. Er zijn weinig ploegen die dit kunnen brengen tegen ." Lisandro Martínez en André Onana krijgen van De Mos een 9 mee, terwijl Donny van de Beek en Quincy Promes worden beoordeeld met een 8.

Van de Beek speelde op een wat meer controlerende positie dan hij normaal gesproken doet en De Mos is tevreden met diens optreden. "Hij speelt nu op een andere plek, in dienst van de vier voor hem, terwijl het spel altijd op hem was afgestemd. Van de Beek heeft zich ontpopt tot een geweldige speler die klaar is voor de Europese top", is hij lovend.