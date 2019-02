De Mos geeft advies: "Dan wordt hij onrustig en zit hij tegen rood aan"

Aad de Mos dicht Ajax woensdagavond goede kansen toe in de wedstrijd tegen Real Madrid.

De voormalig trainer van de Amsterdammers adviseert trainer Erik ten Hag opnieuw om zonder 'nummer negen' te spelen, zoals Ajax eerder dit seizoen ook deed in de uitwedstrijd tegen Bayern München. "Dan kunnen ze Real pijn doen", voorspelt De Mos in gesprek met NUsport .



De analist stipt aan dat Sergio Ramos en Raphaël Varane verdedigers zijn die 'graag willen doordekken'. "Als Ramos zonder directe tegenstander speelt, wordt hij onrustig en gaat hij kaarten pakken. Ga er maar van uit dat hij tegen rood aan gaat zitten", aldus De Mos, die eraan toevoegt dat de slechte reeks van Ajax woensdagavond juist een positieve uitwerking kan hebben tegen Real Madrid.



"Het verwachtingspatroon bij het publiek en de tegenstander is nul, dus de spelers zullen per minuut beter gaan spelen", stelt De Mos. "Dat is typisch Ajax: slecht spelen en de wedstrijd erna ineens top zijn. Daarnaast is Real Madrid een club die Ajax wel ligt. Donderdag zal iedereen bij de koffieautomaat vragen hoe het mogelijk is dat Ajax zo goed speelde."



Ramos is bij Real Madrid de enige speler die op scherp staat: als de aanvoerder een gele kaart pakt in Amsterdam, ontbreekt hij tijdens de return. Voor Ten Hag zijn er meer potentiële kopzorgen: de complete achterhoede, bestaande uit Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Nicolás Tagliafico, liep in de groepsfase tegen twee gele kaarten aan en kan zich dus geen nieuwe prent meer veroorloven.